الدبل ليس في أسعد أيامه

ازدادت الضغوط على رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل، بعد أن تلقى الفريق الأول لكرة القدم صفعة جديدة بخسارته على أرضه وبين جماهيره أمام الرائد 0-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في افتتاح منافسات الجولة الـ 20 من دوري جميل.

ووضعت هذه الخسارة خالد الدبل في وضع لا يحسد عليه خصوصاً أنها جمدت رصيد الفريق عند 22 نقطة في المركز الثامن بفارق 8 نقاط فقط عن الخليج متذيل الترتيب، كما أنها جاءت بعد 9 مباريات فشل خلالها الفريق في تذوق طعم الانتصارات (6 هزائم و3 تعادلات).

وحققت إدارة الاتفاق برئاسة خالد الدبل في مهمتها الأولى بعد انتخابها طموحات جماهير ومحبي فارس الدهناء بإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي بين الكبار، لكن رياح الدوري الممتاز لم تسِر حسبما يشتهى الدبل ومجلس إدارته، إذ إن البداية الجديدة للفريق سرعان ما تحولت إلى تراجع كبير أثار مخاوف الاتفاقيين، لاسيما أن الدوري وصل مراحل حاسمة لا تحتمل التفريط في النقاط.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٦) صفحة (١) بتاريخ (٠٣-٠٣-٢٠١٧)