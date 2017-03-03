ارتفع الدولار اليوم إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع أمام سلة عملات بعد تصريحات تصب في صالح رفع الفائدة من أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) شجعت المستثمرين على توقع تشديد السياسة النقدية في الأجل القريب.

وارتفع الدولار 0.45 في المئة أمام سلة تضم ست عملات كبرى إلى 102.24 مسجلا أعلى مستوياته منذ 11 يناير.

وسجلت أحدث قراءة للعملة الأمريكية ارتفاعا نسبته 0.75 بالمئة أمام نظيرتها اليابانية إلى 114.56 ين للدولار وهو أعلى مستوى منذ 15 فبراير، فيما هبط اليورو 0.47 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.0496 دولار.