تراجع الأسهم اليابانية

انخفضت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع بعد وصولها لأعلى مستوى لها في 14 شهرًا خلال الجلسة السابقة مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وتراجع مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.5 بالمئة ليغلق عند 19469.17 نقطة بعدما صعد إلى 19668.01 نقطة أمس الخميس وهو أعلى مستوى له خلال التعاملات منذ ديسمبر 2015. وزاد مؤشر نيكي واحدًا في المئة على مدى الأسبوع الحالي.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.4 بالمئة ليصل إلى 1558.05 نقطة بينما انخفض مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.5 في المئة لينهي اليوم عند 13955.44 نقطة.