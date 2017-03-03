رسائل إلكترونية تفضح نائب ترامب

كشفت صحيفة “إنديانابوليس ستار”، أن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استخدم بريداً إلكترونياً خاصاً، لمناقشة أمور عامة عندما كان حاكماً لولاية إنديانا، من بينها قضايا حساسة ومسائل تتعلق بالأمن الداخلي.

وأضافت أن هذا الحساب البريدي تعرض للاختراق الصيف الماضي.

وبحسب “رويترز”، فقد ذكرت الصحيفة الخميس أن رسائل بريد إلكتروني حصلت عليها، توضح أن بنس تواصل عبر حسابه الشخصي على موقع “إيه. أو. إل” مع كبار مستشاريه في قضايا تتراوح من البوابات الأمنية على مقر إقامة الحاكم إلى رد فعل الولاية على الهجمات الإرهابية حول العالم.

لكن التقرير أشار إلى أن قانون إنديانا لا يمنع المسؤولين من استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة.

وقال مكتب بنس في بيان إنه كلف استشارياً بمراجعة كل اتصالاته عندما كان حاكماً لإنديانا لضمان أن رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالولاية تنقل وتوضع في أرشيف إنديانا كما ينبغي.