سحب رعدية على الرياض والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم، سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.