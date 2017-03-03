إنقاذ 6 أشخاص من حريق بناية في جدة

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة 6 أشخاص بعد أن احتجزتهم سحب الدخان داخل بناية مكونة من ثلاث أدوار.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الانقاذ التابعة لمدني جدة تمكنت من إنقاذ 6 حالات، ثلاث منها نقلت إلى المستشفى عن طريق الهلال الاحمر (أمرأتان وطفله) بينما تم علاج أربع حالات في موقع الحادث.

وبين أن الحريق إندلع بشقة بالدور الارضي حيث أقتصر على غرفة وصالة تصاعدت منه سحب الدخان للأدوار العلوية للبناية المكونة من ثلاث أدوار وتحتوي على 12 شقة، مما استدعى إخلاء البناية من قاطنيها.

وأكد أن الحالات الثلاث التي تم إخلائها كانت محتجزة بالدور الأول من البناية نتيجة لكثافة الأدخنة المتصاعدة للأدوار العلوية، مشيرًا إلى أن ملحق البناية كان مستغل كدور مما أدى إلى إغلاق أي منافذ للسطح وقلص من وجود لتيارات هوائيه تساعد على خروج سحب الدخان إلى خارج البناية كما قلل من فرص النجاة ولم يكن للمحتجزين منفذ إلا البوابة الرئيسية المكتضه بالادخنة.