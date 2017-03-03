اليابان تعترض 13 طائرة عسكرية صينية

كشفت وزارة الدفاع اليابانية اليوم، عن أن طائراتها المقاتلة أجرت طلعات عاجلة أمس، لاعتراض 13 طائرة عسكرية صينية حلقت قرب محافظة أوكيناوا جنوب غرب اليابان.

وقالت الوزارة في بيان بثته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (ان اتش كيه)، إن الطائرات الصينية جاءت من بحر شرق الصين ومرت بين جزيرتي أوكيناوا وميياكو، قبل التوجه نحو المحيط الهادئ، وكانت تتكون من طائرة إنذار مبكر وست مقاتلات وست قاذفات قنابل.

وأفادت بأن الطائرات الصينية عادت نحو بحر شرق الصين لاحقًا، وأنها لم تخترق الأجواء اليابانية.

ولفتت الوزارة إلى أن قوة بحرية صينية من مدمرتين مزودتين بصواريخ وفرقاطة، أبحرت أمس أيضًا من المحيط الهادئ نحو بحر شرق الصين، ورجحت أن تكون هذه الطائرات والسفن مشاركة في تدريبات للقوات البحرية والجوية الصينية.