وفاتان و7 إصابات في حادث مروع بالمدينة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 7 آخرون في حادث مروري مروع وقع على طريق الهجرة بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد بن مساعد السهلي: إن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري لسيارة في بداية طريق الهجرة قبل مسجد الميقات.

وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية وفريق التدخل السريع وعند الوصول اتضح وجود 7 حالات مصابة وحالتي وفاة داخل السيارة.

وتم التعامل مع الحالات إسعافياً في الموقع ومن ثم تم نقل الحالات للمستشفيات بقيادة القائد الميداني المناوب .