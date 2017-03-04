بالعين المجردة
خالد السيف
لَقّنّي يا:«معلّم»
أنّ تأتيَ متأخراً لتقولَ ما قد قيل من حِقبٍ فأنتَ لم تفعل سوى أنّك قد أردتَ أن تنفذَ بجلدِكَ من «ورطةٍ» قد «تدبّسَها» الذين جاءوا من قبلِك ذلك أنّ في كلّ ما ورِثته من التّركةِ «مضروبٌ» ويَشي بأنّ ثمّةَ «فشلاً» يترصّدكَ عند عتبات «الوزارة»!
اركض برِجلك فإنّ كلّ ما حولك «سَبِخةً» وإنّ الانزلاق على طِينتِها أقربُ إليك من حبل الوريد!!
ولنا في»التّلقين» حياةٌ أتريدُ أن نقتصَّ من «آبائنا» ونحن على آثارهم مهتدون.
ولئن سألتَ «المُعلّمين» مَن خلقَ فيكم «التّلقين» ليقولُنَّ: سَلوا «الدكاترةَ» الذين جعلوا من «البّبَغاء» لنا أسوةً «سيئة»! فلا تلومونا ولوموا «أنفسكم» كذلك كنتم مِن قبلُ فَمَنّ الله عليكم بـ«الابتعاثِ» وعُدتم خلقاً آخر.!!
كاد «المعلمُ» أن يكون «مُسجّلاً» أفتستكثروا على التلامذةِ أن يكونوا «أشرطةً»! إنّ هي إلا عمليةُ «تدويرٍ» نُعيد فيها إنتاجَ «تخلّفني» ثم لا نلبث أن ننتقدَ مَن بأيدينا قد صنعناهم.. مالكم كيف تحكمون؟!
وما من أحدٍ قد تجشّمَ وعورةَ غي «المنهج التلقيني» فسلك سبيل الرّشد في «تثوير العقول» إلا عاقبته «الوزارة» فوجدَ نفسه و «الرجيم» في خانةٍ واحدةٍ ليس له من ذنبٍ قد اجترحه سوى أن قال في وجه «التلقين» صارخاً (لا) فكان جزاؤه أن كان من المدحضين.
آلآنَ يا «العيسى» جئتَ تقولها أو لم يهدكَ «كتابُك» الذي ألّفت من قبلُ.. أو لم يهدكَ إلى أنّ «المعاني» أولى من «المباني» وأنّ الدافع عن نفسه «مظلمةً» يعلم أنها تقع بغيره.
أعذبُ الألفاظِ قولي لكَ خُذْ
وأمَرُّ اللفظِ نُطقي بلعَلّْ
إنّه فلسفةُ أخذ «الحيطة» بقولك – أثناء أي تصريحٍ – لعلي أفعل.. أو لعلي أستطيع ونحو ذلك من العبارات (المُحيّرة) التي من شأنها أن تُبقيك خارج حلّبة صراع نقض ما أبرمته من تصريح وحينها لن تحتاج لقولك: لربما أنّ الإخوة لم يفهموني بعْد!!
لكلّ داءٍ دواءٌ يُستطبُّ به
إلا «التصاريح» أعيتْ مَن يُداوِيها!!
لا جرمَ أنّ «التلقينَ» إرادةٌ يكمنُ خلفها «قرارٌ» وليس ينفعُ في نقضه الاشتغال بسبّه/ وهجائه إنما النجاعةُ في نقضه لا يُمكن أن تتحقّق إلا بـ»قرارٍ» ممهورٍ بتوقيع وزيرٍ قد أدرك حجم جِناية «التّلقين» في أهمّ أضلاع مستقبل هذا «الوطن» وليس أهم أضلاع المستقبل غير ذلك «الإنسان» الذي يصوغه «التعليم» بالكيفيّة التي يشاؤها.. وبداهةً أنّ من شاء معرفة مستقبل أي «وطن» فلينظر إلى «التعليم» كيف يُدير وكيف يُدار.
ولئن نسيتُ شيئاً فلن أنسى ما يلي:
* لسائلٍ أن يسأل: أو ليس الاكتظاظ الطلابي على هذا النحو العشوائي وانحشاره تالياً في أمكنةٍ هي أضيق من الضيق نفسه لم يدع للمعلم من خيارٍ غير «المنهج التلقيني» الذي يتناسب وهذه الوضعية؟!
* إلى أيّ مدىً يُمكن معه الجزم على أنّ الأجيال المميزة ممن تشهد لهم الدولة بالكفاءة العالية في إدارة مرافقنا «الحكومية».. أؤكد ثانية: إلى أيّ مدىً يمكن الجزم معه بأنّ هؤلاء الممميزين – من الأجيال القديمة – كانوا من نتاج تعليمنا الذي نصمه بأنّه كان «تلقينياً» وبامتياز؟!
المؤكد أنهم لم يأتونا من كوكبٍ آخر!
* قال ثانٍ: وليس من ريبٍ في أنّ أعدادهم – أي المميّزين – ستكون أكثر بكثيرٍ لو أنّنا لم نعوّل – فقط – على منهج « التلقين» في العملية التعليمية!
* أضاف ثالثٌ بقوله: وما يدريكم لعلّ من تتحدثون عنهم من الأجيال القديمة «المميزة» كانت تمتاز بذكاء فارط وبموهبة ربانيّة ما يعني أنّ ما نراه فيها من تمييز/ ونجاح نتاج أسباب فطريّةٍ وليست مكتسبة! ولعلّهم سيكونون أكثر تميزاً/ وكفاءة لو اكتفى آباؤهم بتعليمهم داخل البيوت!!
* وأخيراً يمكن القول: هي ثقافة مجتمع/ وتقاليد استمرأناها ليس في التعليم وحسب، وإنما في كل شأنٍ يتعلق بحياتنا!! ذلك أنّ التلقين بات هو سيد الموقف! لنعود ثانيةً لإشكاليةِ أيهما كان سبباً في إنشاء/ وإشاعة ثقافة «التلقين» هل هو التعليم أم «المجتمع».
*هامش: إن كان صحيحاً أن معالي الوزير كان يسأل «التلامذة» عن غياب الأمس فإنّه قد أزرى بمنصبه وليس له الحق أن يعتب على «المعلمين» حكاية التلقين ذلك أنّ السؤال عن غيابٍ كان بالأمس هو جرثومة تلقين التلقين.. وكان الله في عون الملقنيّن ما كان المُلقن في عون أخيه.
قول على قول
أخال انّك يادكتور/خالد السّيف تقصد بطريقه مبطّنةٍ فساد التعليم بكل انواعه واقسامه ومن يتلقون التعليم بطريقة التّلقين هم مجرّد زرافات ووحدنا من الببغاوات تهرف بما لا تعرف ومالها من علم او معرفه إلاّ ما تمّ تلقينه لها بطريقه او بأخري وهذا ينسحب علي الدكاتره ومعالي الوزراء سواءاً السابقين او الحاليين او اللاحقين حتى،، أقول يا للهول يا رجل لا ادري ماذا أقول هل حقَّ عليك ان تسحب كلامك اليوم وتعتذر في مقالك القادم عن ما قلته اليوم فهو كلام فيه جور كبير علي الكثير من خلق الله اي نعم هناك تلقين موجود ولكن ليس بهذه الكميه والكيف يا د. خالد سلمك الله،
آخر الكلام :
ليس من العيب ان يراجع الأنسان نفسه مهماً كان وأيّاً من كان ويعتذر ،، عموما العذر عند خيار النّاس مقبول ومن قصدتهم في مقالك اليوم ،، أجزم أنّهم من خيار النّاس بل وأخيرهم .
مقال اكثر من رائع اخ خالد لقد وضعت الحجر على الاساس اتمنى لك دوام التوفيق والمواصلات على هذا النهج الذي أن دل فأننا يدل على زعيم وع
مقال اكثر من رائع اخ خالد اتمنى لك دوام التوفيق والمواصله على هذا المنوال الذي إن دل فإنما يدل على ثقافتك في كتاب الله وحسن اختيارك للعبارات وضرب المثل بكتاب الله ونقد العمليه التعليميه من زحمة الطلاب والمنهج والفصول الدراسيه والمباني التي إلى الآن والمصاعد الكهربائيه دخلت إلى بيوتنا وهي لا توجد في مدارسنا العاليه التي ارهقت معلمينا وطلابنا.
ولكم تحياتي اخوكم محمد.
يا أحمد العيسى سواكَ أقيلا
إذْ لم يكنْ تصريحه مقبولا
أو لستَ أنت وزير تعليم ترى
فشلَ المعلِّم في الأعمِّ شُمولا؟
صرَّحتَ دونَ دراسة علميَّةٍ
وتقولها بتحسُّرٍ مذهولا
هل كنتَ لا تدري بذلك واقعاً
قبل الوزارةِ حيثُ جئتَ بديلا؟
يا أحمد العيسى الوزير انهضْ به
أم كنتَ عن تطويره مشغولا؟
تشخيصكمْ بكتابكمْ يوحي لنا
بمسيرةٍ ستضيءُ فيكَ وصولا
فكأنَّ آمالاً بكمْ عشنا بها
زمناً تكاد تغيبُ بعدُ أفولا
إنَّ المعوِّق في وزاراتٍ مضتْ
أمسى ضعيفاً بل وجازَ رحيلا
فقد انتهتْ فيمنْ تطرَّف صحوةٌ
مرَّت مدارسنا بها تهويلا
ولديك من وطني اعتماداتٌ بدتْ
أرقامُها لا تقبل التأجيلا
خطِّطْ فديتُكَ واستفدْ من خبرة
وطنيَّةٍ قد هُمِّشتْ تفعيلا
أو أنَّها لَمْ تُعطَ في ميدانها
ثقةً وعنها بالمطبِّلِ حِيلا
قوِّمْ تجاربَ غيرنا في نهضةٍ
بلغوا بها أوجاً لهم مأمولا
تعليمهم قد كان أدنى رتبةً
ممَّا لدينا حينها تحصيلا
فتميَّزوا في مخرجاتٍ وارتقوا
بين الأنام إلى الصفوف الأولى
إنَّ المعلِّم إن يجدْ تدريبَه
في جودةٍ فسيبلغ التأصيلا
وإذا تحفِّزه بنيل حقوقه
ستراه يبدع لا يكون كسولا
وتراه يبذل في نشاطٍ وسعَه
لا يشتكي منه العطاء خمولا
ومن الحقوقِ مكانةٌ يحظى بها
قدْراً بمجتمعٍ يراه ذليلا
اقرأ نكاتِ النَّاسِ فيه تهكُّماً
من كانَ عن تنكيتهم مسؤولا؟
فإذا فعلتَ فزره في ميدانه
فلسوفَ تبدي حينها التبجيلا
يا شيخ خالد يمكن اني لا اقول شيء جديد حين اوصفك بالمتييز دوما والمبدع دائما والمختلف كتابة ونقدا ونقاشا وعقلا واسلوبا ما شاء الله الجميع علق على تصريح معالي الوزير وكلهم كتبوا لكن تبقى كتابتك بكفه وكتابات الجميع بكفة أخرى
فلسفت الموقف واوجعت الوزارة وعاتبت الوزير وحاسب المناهج وطرحت رؤية كلها بأسطر فيها من جمال المفردة القرآنية ما يجعلك الاميز
الله ينفع بك
محبك ومتابعك من جيزان… ولن ينسى اهل جيزان مقالتك عن جيزان الى الان احتفظ بها واقرأها دومااا على كل احد يزورنا بجيزان
احفظ احفظ الله يحفظك….ابتسم