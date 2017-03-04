آل الشيخ: مركز الملك سلمان للإغاثة من أعظم أعمال الخير

الرياض ـ واس

وصف عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بأنه من أعظم أعمال الخير، وقال: «هو مركز مبارك له أيادٍ بيضاء في أكثر من 30 دولة، ولا غرابة في ذلك فإن خادم الحرمين الشريفين له أيادٍ بيضاء يسير على نهج والده وإخوانه من قبله، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن يعينه على ذلك».

وأوصى في خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، أمس، المسلمين بعمل الخير وصنع المعروف في الناس وأنها من مكارم الأخلاق، مشيراً إلى أن المعروف ليس له حد معين، بل كل أمر فيه خير فهو معروف. وأضاف: «لقد بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وقد مدحه، وإن صنائع المعروف سمة من سمات أنبياء الله عليهم السلام»، مستعرضاً بعضاً من صفاتهم عليهم السلام.

وذكر الشيخ عبدالله آل الشيخ أن صنائع المعروف تنفع حتى الأبناء من بعد الآباء، ومن أعظمها الشفاعة لأخيك المسلم.

وبين أن من أحق الناس بصنائع المعروف الوالدين والأولاد والزوجة ثم الأدنى فالأدنى، كما أن طلاقة الوجه اللسان وطيب وحسن الكلام والصلح بين المسلمين، وإماطة الأذى عن الطريق، كلها من أعظم صنائع المعروف.

وحذر إمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبدالله من المن بعد أداء المعروف، مشدداً على ضرورة مكافأة من صنع إليك معروفاً، وحث على التوكل على الله قبل كل شيء والإكثار من أعمال المعروف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٤) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)