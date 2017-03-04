ملتقى لأعضاء هيئة كبار العلماء في الرياض

الرياض ـ الشرق

تنظِّم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بالرياض بالتعاون مع مؤسسة الدعوة الخيرية، في المدة من 12 وحتى 16 جمادى الآخرة الجاري، ملتقى الكتاب، حيث يلقي عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، محاضرات دينية في جامع الأمير فيصل بن فهد ــ رحمه الله ــ بحي الملقا بمدينة الرياض.

وتتضمن أعمال الملتقى عقد لقاء مفتوح يوم السبت 12 جمادى الآخرة الجاري، مع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وبعد صلاة مغرب اليوم نفسه، يلقي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، محاضرة بعنوان «الكتب والمراجع الحديثية ومنهجية الاستفادة منها».

كما يلقي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، بعد صلاة مغرب الإثنين 14 جمادي الآخرة الجاري، محاضرة بعنوان «الكتب والمراجع الفقهية ومنهجية الاستفادة منها».

أما في الثلاثاء 15 جمادي الآخرة الجاري، فيلقي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، محاضرة بعد صلاة المغرب بعنوان «منهجية القراءة في الكتب الشرعية وكيفية التلخيص والاختصار وتقييد الفوائد».

وتحت عنوان «كتب العقيدة ومنهجية الاستفادة منها»، يلقي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، محاضرة بعد صلاة مغرب الأربعاء 16 جمادي الآخرة الجاري.

كما يلقي عضو هيئة كبار العلماء ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بعد صلاة العشاء من اليوم نفسه، محاضرة بعنوان «الكتب والمراجع في علوم القرآن ومنهجية الاستفادة منها».

ومن الفعاليات التي ستقام على هامش الملتقى، إقامة دورة حول «البرمجيات والتطبيقات البحثية والمكتبية»، يلقيها الدكتور سعود بن عبدالعزيز العقيل، بعد صلاة العصر وحتى أذان العشاء من يوم الأحد 13 جمادى الآخرة الجاري.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٤) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)