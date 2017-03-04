أمير مكة يعتمد عقوبات مالية ضد 4 من لصوص الأراضي

جدة ـ الشرق

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، عقوبات مالية قُدرت بــ 40 ألف ريال، ضد أربعة أشخاص تعدوا على أراٍض حكومية في عدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.

وأوضح بيان صادر عن إمارة منطقة مكة المكرمة أن العقوبات التي صدرت بحق المتعدين جاءت استناداً للأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق العقوبات على المحدثين في الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة.

وقال إن قرار أمير منطقة مكة المكرمة تضّمن الاكتفاء بتطبيق الحد الأدنى للغرامة المالية الُمّقدر بــ 10 آلاف ضد كل محدث، وشمل أربعة متعدين على أراض حكومية خلال الشهر الحالي، مفيداً أنه صدر خلال الشهر الماضي، قرار مماثل بإيقاع عقوبات المالية قدرت بــ 90 ألف ريال، ضد تسعة محدثين تعدوا على أراٍض حكومية في عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

وأشار البيان إلى أن توجيهات أمير المنطقة، تؤكد دوماً على أن الإمارة ولجان التعديات، لن تتهاون في تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدي على أملاك الغير، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة، ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.

يُذكر أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة منطقة مكة المكرمة استعادت في محرم الماضي نحو 9.7 مليون متر مربع، تم التعدي عليها على طريق الخواجات جنوبي العاصمة المقدسة، وسبقها استعادة أراضٍ حكومية مملوكة لوزارة المالية في عمق الواقعة غرب مكة المكرمة، وقرية مقنعة الواقعة جنوبها، كما استعادت إمارة المنطقة خلال الأعوام الماضية أكثر من 180 مليون متر مربع من أملاك الدولة تقدر قيمتها بأكثر من 35 مليار ريال، وتم تسليمها إلى وزارة الإسكان والأمانات والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ مشاريع تنموية عليها، لتكون بذلك منطقة مكة المكرمة من أوائل مناطق المملكة التي وفرت وسلمت الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٦) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)