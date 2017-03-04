خبراء عسكريون في «التحالف» يبرزون أهدافه خلال اجتماعاتٍ في نيويورك

خلال اجتماعاتٍ الأسبوع الماضي في نيويورك؛ ركز وفدٌ رفيع المستوى من الخبراء العسكريين في قوات تحالف استعادة الشرعية اليمنية على إبراز أهداف التحالف وما حققته عمليتاه «عاصفة الحزم» و»إعادة الأمل» من مكاسب.

وقدم الوفد، بحسب بيانٍ لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، إيجازاً عن عمليات قوات التحالف، والتزامها بالقانون الدولي الإنساني، وجهودها في عمليات الإجلاء والعمليات الإنسانية.

في الوقت نفسه؛ قدم وفد الخبراء إيجازاً عن انتهاكات الانقلابيين (ميليشيات الحوثي- صالح) لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات المجلس ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقهم الهدنة.

وتطرق ذات الإيجاز إلى الأضرار الناجمة عن استهداف الانقلابيين للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة، وانتهاكاتهم لقوانين الصراعات المسلحة واستخدامهم الأطفال والمدنيين دروعاً بشرية وتجنيدهم للقيام بعمليات عسكرية، فضلاً عن استهدافهم المعارضين لهم في الداخل اليمني بالتصفية أو الاعتقال.

ولفت وفد الخبراء، الذي ترأسه اللواء مسفر غانم، إلى جهود لجنة الإجلاء والعمليات الإنسانية في التحالف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن بما في ذلك الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، فضلاً عن علاج الجرحى ونقل من تستدعي حالاتهم علاجهم في الخارج.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، أن زيارة الوفد إلى نيويورك سعت إلى إيصال المعلومات اللازمة إلى أعضاء مجلس الأمن، ومسؤولي الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية.

وأكد المعلمي، خلال مؤتمرٍ صحفي عقده الوفد، أن الزيارة هدفت إلى إيضاح أهداف التحالف، وهي دعم الشعب اليمني لاستعادة الشرعية في بلاده، وتأمين الحدود الجنوبية للمملكة، ومنع التدخلات الإيرانية في المنطقة، والقضاء على الجماعات الإرهابية.

وكان الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة استضاف وفد الخبراء في الفترة بين الـ 27 من فبراير الفائت والـ 2 من مارس الجاري.

وعقد الخبراء، بحضور المعلمي، عدداً من الاجتماعات بمندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركين في التحالف، وخبراء من مجلس الأمن، ومسؤولين في الأمم المتحدة، وممثلين عن المنظمات الدولية والإنسانية.

وحضر الاجتماعات ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، جون قينج، وممثلون لمنظمات اليونيسيف، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، والبنك الدولي، وبرنامج الغذاء العالمي، كما جرى عقد اجتماع خاص مع أعضاء الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٣) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)