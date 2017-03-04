معرض لتوعية طلاب صبيا بحمى الضنك

صبيا ـ الشرق

دشن محافظ صبيا، رئيس لجنة الإصحاح البيئي في المحافظة علي زعلة في ثانوية الظبية للبنين، أمس الأول، العيادة المدرسية ومعرض التوعية السادس بمرض حمى الضنك «صبيا.. بلا ضنك»، بحضور مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية ضيف الله الحازمي.

وأوضح المدير التنفيذي للحملة، مدير الصحة المدرسية في تعليم صبيا علي مصيخ، أن المعرض يهدف إلى التوعية والتثقيف الصحي لمجمتع محافظة صبيا والمراكز التابعة لها، ورفع مستوى الوعي الصحي لمكافحة البعوض الناقل للمرض، وكيفية التخلص من أماكن تكاثر البعوض، وكذلك التوعية بخطورة تخزين المياه في الأوعية المكشوفة، وأهمية ردم المستنقعات للمياه الراكدة، وذلك بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة.

وبين أن المعرض يستمر لمدة أسبوعين؛ حيث يحتوي على نشرات توعوية ومجسمات وأفلام ومطويات للتوعية بحمى الضنك، فيما جرى تكريم المدارس المشاركة في المعرض.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٦) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)