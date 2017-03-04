«تعليم جدة» تستضيف مسابقة «صناع الأعمال»

جدة ـ الشرق

أكملت الإدارة العامة للتعليم في جدة استعداداتها لاستضافة أكثر من 20 إدارة تعليمية للمنافسة في فعاليات مسابقة “صناع الأعمال” التي تنطلق، الأحد المقبل، بمشاركة 39 عملاً ريادياً طلابياً.

وعقدت اللجان العاملة في المسابقة التي شكلها تعليم جدة خلال الفترة الماضية والبالغة سبع لجان عديداً من الاجتماعات والتحضيرات لمناقشة آلية العمل بمتابعة وإشراف من المدير العام للتعليم في جدة عبدالله الثقفي، الذي وجه بتسخير جميع الإمكانات لنجاح المسابقة ومواصلة التميز لتعليم جدة من خلال استضافته عدداً من الملتقيات والمسابقات العلمية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مشروع مسابقة “صناع الأعمال” إحدى مبادرات وزارة التعليم التي تم إطلاقها بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية، بهدف إكساب الطالب مهارات سوق العمل وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التحفيز على العمل الحر في المجتمع، وتتضمن فكرة المشروع الاعتماد على التدريب والتواصل مع أصحاب الأفكار الإبداعية من المبادرين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٥) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)