«افتخار» تحتفي بالمرابطين في القيصومة

افتتح رئيس مركز القيصومة فهد السيف في قصر السلطان، مبادرة «افتخار»، التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية في القيصومة، بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والقطاعات العسكرية، وجمع غفير من أهالي المركز.

واشتمل الحفل على عرض قدمه عدد من الطلاب باللباس العسكري، أعقبه النشيد الوطني الذي ردده جميع الحضور.

وشكر رئيس مجلس إدارة التنمية الاجتماعية بالقيصومة نايف فهد القضاب في كلمة ألقاها، جميع جنود الوطن الأبطال المرابطين للدفاع عن أمن ومقدسات بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين. وقدم عدد من الشعراء مجموعة من القصائد الوطنية التي تغنت بحب الوطن وجنود المملكة المرابطين على حدوده، الذين يقدمون أروع التضحيات في سبيل حماية وطنهم.

كما ألقى الداعية بدر البدر الدهمشي، كلمة للحضور، تحدث فيها عن فضل وعظمة المرابطة في سبيل الوطن.

وتم خلال الحفل تكريم كل المشاركين والمرابطين في الحد الجنوبي من أبناء مدينة القيصومة وذويهم بالدروع التذكارية والهدايا العينية.

من جانبهم، عبر ذوو وأهالي المرابطين والمشاركين في الدفاع عن حدود الوطن الغالي، عن شكرهم وتقديرهم للجنة التنمية الاجتماعية في القيصومة على مبادرتهم الرائعة التي كانت لها الأثر الطيب في نفوسهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٦) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)