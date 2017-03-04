برنامج لسلامة الطفل الشخصية في المذنب

المذنب ـ الشرق

اختتم قسم رياض الأطفال في إدارة تعليم المذنب، أمس الأول، برنامج «السلامة الشخصية للطفل بعنوان «نحو بيئة آمنة للطفل». واستهدف البرنامج الذي قدمته مشرفة رياض الأطفال حنان إبراهيم العقيلي في قاعة مركز التدريب التربوي، واستمر خمسة أيام، قائدات ومعلمات مدارس رياض الأطفال. ويهدف البرنامج إلى المحافظة على سلامة الطفل الشخصية، وحمايته من أنواع الإيذاء والعنف من الناحية النفسية والإهمال، فيما تناول عديداً من المحاور أبرزها الاحتياجات النمائية للطفل، وخصائص نمو الطفل، ونظام الحماية للطفل من الإيذاء بأنواعه.

وأوضحت رئيسة قسم رياض الأطفال الجوهرة عبدالحافظ، أن البرنامج من البرامج الأساسية الوقائية في مرحلة مبكرة من حياة الطفل، ويتضمن مهارات الحماية والسلامة للأطفال من الإيذاء والإهمال، كما يعزز القيم الإسلامية لديه، ويدرب الطفل على التصرف السليم عند تعرضه للإيذاء، مبينة أنه يسعى إلى تعزيز ذات الطفل ويكسبه ثقة في النفس وينمي مهاراته من خلال تعريف المعلمة أو المربية بهذا البرنامج والتدريب عليه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٦) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)