«مسك» تطلق «أتبع حدسي»: ساعتان من تحفيز مواهب الأطفال

على مدى ساعتين اليوم السبت؛ تنظِّم مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” فعالية “أتبع حدسي” في إطار مبادرتها “عوالمنا” الموجّهة للأطفال بهدف الترفيه والإلهام.

والفعالية، التي يستضيفها مركز الملك فهد الثقافي في الرياض بين الواحدة ظهراً والثالثة عصراً، تستهدف تسليط الضوء على إبداعات الأطفال، وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم، وإبراز مواهب المتميزين.

ويتراوح عمر جمهور “عوالمنا” من الصغار بين 5 سنوات و15 سنة، فيما تتاح فرصة المشاركة للكبار من أفراد العائلة ممن لديهم الرغبة في إثراء عوالم الأطفال وتشجيعها.

وتتيح المبادرة للأطفال تجربة أدوارٍ من خلال الخطابة والتمثيل والحركات الاستعراضية، فضلاً عن إبراز التجارب الإبداعية في الابتكار.

وتهدف “مسك الخيرية”، من خلال “أتبع حدسي”، إلى تحفيز الطفل على الاستماع إلى صوته الداخلي ليستمد طاقته.

ومن بين الأهداف تدريب الطفل على أدوات التعلم الذاتي، وتطوير أفكاره وقدراته على تحسين إمكاناته، وإثراء مخيلته، فضلاً عن تمكين موهبته من الظهور والمشاركة بإبداعاته أمام أصدقائه وعائلته.

وتؤكد المؤسسة حرصها على إبراز المبدعين الصغار بمشاركة عددٍ من الأطفال وأولياء الأمور والاختصاصيين التربويين، فضلاً عن إيجاد مجتمع ترفيهي وإلهامي يعزز القيم الجمالية الأصيلة، إذ تُعنى “عوالمنا” بالأصالة في صنع المحتوى والإنتاج المرئي والمسموع، وتتضمن ابتكارات الأطفال بتنوع مجالاتها الفنية والثقافية والعلمية.

وتؤمن “مسك” بأن ما يشكِّله الأطفال من نسبة كبيرة في إجمالي تعداد سكان المملكة أمرٌ يؤكد على ضرورة العناية بهم، والاستماع إلى أفكارهم وتوجهاتهم، وكذلك مشاركة تجاربهم ونشر الإلهام والتحفيز في جيلهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٢) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)