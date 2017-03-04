الملك ونائب الرئيس الإندونيسي يستعرضان تعزيز التعاون في شتى المجالات

استعرض خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائب رئيس جمهورية إندونيسيا، الدكتور محمد يوسف كالا، روابط التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وكان الملك استقبل، في مقر إقامته في جاكرتا أمس، الدكتور كالا.

وحضر الاستقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ووزير النقل، سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، أسامة بن محمد الشعيبي.

فيما حضر من الجانب الإندونيسي وزير الشؤون الدينية، لقمان حكيم سيف الدين، ووزيرة الخارجية، ريتنو مارسودي، والمبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط ومنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور علوي شهاب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٢) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)