الطريفي يؤكد أهمية التعاون ثقافياً وإعلامياً مع إندونيسيا

أكد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أهمية التعاون الثقافي بين المملكة وإندونيسيا.

وأشار، لدى لقائه في جاكرتا أمس رئيس مجلس الشورى الإندونيسي، إلى دور دول العالم الإسلامي في مكافحة الإرهاب من خلال التحالف الإسلامي العسكري ووفق خطاب إعلامي معتدل.

ونوه الدكتور الطريفي بما ينعم به المجتمع الإندونيسي من استقرار.

بينما أشاد رئيس “الشورى” الإندونيسي، ذو الكفل حسن، بزيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التاريخية إلى إندونيسيا.

في السياق نفسه؛ أكد اجتماعٌ أمس في جاكرتا بين الدكتور الطريفي ووزير الإعلام والاتصال الإندونيسي، رودي أنترا، أهمية تبادل الخبرات الإعلامية بين البلدين الشقيقين، وكذا الأخبار والبرامج التلفزيونية والإذاعية بين وسائل الإعلام في الجانبين لتعزيز الصورة النقية للدين الإسلامي ومكانة البلدين.

إلى ذلك؛ تناول لقاءٌ أمس بين الطريفي ووزير الثقافة والتعليم الإندونيسي، الدكتور مهاجر أفندي، أوجه التعاون الثقافي بين البلدين وفرص الشراكة المستقبلية ضمن خطط “رؤية المملكة 2030”.

نوه بدور الخطاب المعتدل في مكافحة الإرهاب

الطريفي يؤكد أهمية التعاون الثقافي والإعلامي مع إندونيسيا

شدد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، على أهمية التعاون الثقافي بين المملكة وإندونيسيا.

ولفت، لدى لقائه في جاكرتا أمس رئيس مجلس الشورى الإندونيسي، إلى دور دول العالم الإسلامي في مكافحة الإرهاب من خلال التحالف الإسلامي العسكري ووفق خطاب إعلامي معتدل.

ونوه الدكتور الطريفي بما ينعم به المجتمع الإندونيسي من استقرار.

بدوره؛ أشاد رئيس «الشورى» الإندونيسي، ذو الكفل حسن، بزيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التاريخية إلى إندونيسيا.

واعتبر حسن أن الاستقبال الحكومي والشعبي الكبير لخادم الحرمين يعكس المكانة التي يحظى بها وحكومة وشعب المملكة؛ والقواسم المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستوى الديني والحضاري والثقافي، مؤكداً بذل الجهود لتعزيز التقارب بين البلدين في شتى المجالات خصوصاً في مجالي الثقافة والإعلام.

ويأتي اللقاء بين الدكتور الطريفي وحسن على هامش الزيارة الرسمية لخادم الحرمين، التي بدأت الأربعاء الماضي، إلى إندونيسيا.

في السياق نفسه؛ أكد اجتماعٌ أمس في جاكرتا بين الطريفي ووزير الإعلام والاتصال الإندونيسي، رودي أنترا، أهمية تبادل الخبرات الإعلامية بين البلدين الشقيقين، وكذا الأخبار والبرامج التلفزيونية والإذاعية بين وسائل الإعلام السعودية والإندونيسية لتعزيز الصورة النقية للدين الإسلامي ومكانة البلدين.

إلى ذلك؛ تناول لقاءٌ أمس بين الطريفي ووزير الثقافة والتعليم الإندونيسي، الدكتور مهاجر أفندي، أوجه التعاون الثقافي بين البلدين وفرص الشراكة المستقبلية ضمن خطط «رؤية المملكة 2030».

واتفق الوزيران على أهمية تكثيف تبادل الفعاليات الثقافية بما يعزز الترابط بين الشعبين الشقيقين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٣) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)