70 أسرة منتجة في «كسبي من صنع يدي»

الرياض ـ الشرق

افتتحت الأميرة الجوهرة بنت نايف بن عبدالعزيز، أمس الأول، مهرجان الأسر المنتجة السابع تحت شعار «كسبي من صنع يدي»، الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب، بحضور عدد من الأكاديميات والمهتمات بالعمل الخيري، بمشاركة 70 أسرة منتجة.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم نشيد ترحيبي قدمته مجموعة من طالبات المرحلة الابتدائية.

كما استعرضت رئيسة اللجنة النسائية التطوعية في المهرجان منيرة العتيق، الأنشطة والبرامج العلمية والمهنية والحرفية والترفيهية التي تقدمها اللجنة طوال العام.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مدينة القصب، فيما تسلمت الأميرة الجوهرة بنت نايف بن عبدالعزيز في الختام، درعاً تذكارية بهذه المناسبة، كما كرمت الجهة الراعية للمهرجان وعدداً من المشاركين والداعمين.

وقصت الأميرة الجوهرة بعد ذلك الشريط إيذاناً بافتتاح المهرجان الذي يضم أكثر من 70 أسرة منتجة شاركن بعديد من المنتجات والأعمال اليدوية والحرفية كعمل السلال ونسج السدو وخياطة الملابس والتطريز والرسم وطباعة التصاميم القديمة والمعاصرة والتصوير، إضافةً إلى إنتاج المأكولات الشعبية والإكسسوارات وأدوات الزينة والأواني، وتجولت بين أركان المعرض، واطلعت على محتوياته ومنتجات الأسر المشاركة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٥) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)