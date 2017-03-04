الإعلام الإندونيسي: زيارة خادم الحرمين تزيد تكاتف المسلمين

أظهر الإعلام في إندونيسيا اهتماماً بالغاً بزيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما واكبها من احتفاءٍ رسمي وشعبي كبير.

وتوقعت الصحف ووسائل الإعلام الإندونيسية، أمس، أن تزيد الزيارة من قوة وتكاتف دول العالم الإسلامي، مُجمِعةً على المكانة المهمة للمملكة وقيادتها الرشيدة في قلوب شعوب العالم الإسلامي وعلى الدور الرائد للملك سلمان في خدمة قضايا المسلمين والدفاع عنها.

ولفتت صحيفة «ريبوبليكا» إلى اصطفاف أكثر من 60 ألف طالب يحملون أعلام المملكة وإندونيسيا للترحيب بخادم الحرمين لدى وصوله إلى جاكرتا، في دلالةٍ على التقدير الذي يكنه الشعب الإندونيسي للمملكة وقيادتها.

فيما أبرزت صحيفة «ديك كوم» الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وُقِّعَت بين حكومتي البلدين ورفعت مستوى التعاون في كافة المجالات.

في حين كتبت صحيفة «ديتيك كوم» أن الملفات التي ناقشتها قيادتا البلدين خلال اجتماعاتهما أكدت اتفاقهما على كثيرٍ من نقاط البحث خصوصاً ما يتعلق بالجانب الأمني ومكافحة الإرهاب.

إلى ذلك؛ تطرقت «ريبوبليكا» إلى منح الرئيس الإندونيسي أعلى أوسمة بلاده (نجمة الجمهورية الإندونيسية) إلى خادم الحرمين، وهو ما يبرز المكانة الكبيرة للملك سلمان وتقدير جهوده العظيمة في مختلف المجالات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٣) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)