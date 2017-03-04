مركز للتوعية الإسلامية في «تعليم بحر أبو سكينة»

محايل ـ الشرق

افتتح مدير تعليم محايل عسير منصور آل شريم، أمس الأول، المركز الدائم للتوعية الإسلامية في مكتب التعليم بمركز بحر أبو سكينة، وذلك في مدرسة متوسطة وثانوية الإمام النسائي لتحفيظ القرآن الكريم، بحضور مدير مكتب التعليم في المركز علي بن موسى الطاير.

وتجول مدير التعليم على مرافق مدرسة النسائي المتوسطة والثانوية، وكذلك مدرسة ابتدائية رياض الصالحين، واطلع على الفصول الدراسية، ووقف على مستويات الطلاب.

كما دشن مسابقة «تدبر» بفرعيها القرآن الكريم والسنة النبوية، التي تهدف إلى غرس حب القرآن الكريم في نفوس الطلاب، وبث روح التنافس بينهم، وتهيئة الفرصة للطلاب لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٥) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)