قائد قوات الأمن الخاصة يعزي أسرة الجهني

الرياض ـ الشرق

نقل قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح العتيبي، تعازي ومواساة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، لذوي الوكيل رقيب عبدالله الجهني الذي توفي في ميدان الشرف أثناء تنفيذ التمارين العسكرية للقفز المظلي.

وقدم قائد قوات الأمن الخاصة واجب العزاء خلال زيارته لذوي الفقيد في منزلهم في المدينة المنورة، يرافقه مساعدو القائد وقيادات وضباط وأفراد القوات، سائلاً الله تعالى أن يتقبله برحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب خادم الحرمين الشريفين، على تعازيه ومواساته واهتمامه التي كان لها الأثر في تخفيف مصابهم، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن الوطن الغالي، داعين المولى القدير أن يديم على هذا الوطن الغالي الأمن والرخاء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (٤) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)