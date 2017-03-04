توطين التجزئة والصحة والتعليم والسياحة والتأمين والبنوك والنقل

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن استهدافها توطين قطاعات جديدة تباعاً ضمن أهداف الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس،”سيتم توطين قطاعات أخرى تباعاً من بينها التجزئة، والصحة، والتعليم، والسياحة، والتأمين، والبنوك، والنقل وغيرها.

وجاءت تغريدة أبا الخيل مشاركة منه في وسم “ #شكراً شبابنا لنجاح توطين الاتصالات”، الذي أطلقه مغردون شكراً منهم للشباب العاملين في قطاع الاتصالات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٧) صفحة (١) بتاريخ (٠٤-٠٣-٢٠١٧)