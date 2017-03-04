إعدام 10 إرهابيين في الأردن

نفذت السلطات الأردنية صباح اليوم، حكم الإعدام بحق عشرة أشخاص أدينوا بقضايا إرهابية، من بينهم أعضاء خلية إربد، بحسب “سكاي نيوز.”.

كما تم إعدام المتورطين بالهجوم على مكتب مخابرات البقعة، واغتيال الكاتب ناهض حتر، ونفذ الإعدام أيضا بحق خمسة أشخاص آخرين أدينوا بارتكاب جرائم بشعة.

وفي سجن سواقة أعدم كل من أشرف حسين علي بشتاوي وفادي حسين علي بشتاوي وعماد سعود حسن دلكي وفرج أنيس عبد اللطيف الشريف ومحمد أحمد حسين دلكي، بعد إدانتهم بأعمال إرهابية إدت إلى موت إنسان، فيما يعرف بقضية خلية إربد الإرهابية.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام بمحمود حسين محمود مشارفة، منفذ الهجوم الإرهابي على مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة.

كذلك تم تنفيذ حكم الإعدام برياض إسماعيل أحمد عبد الله الذي أدين بجريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر أمام قصر العدل.

وتم أيضا تنفيذ حكم الإعدام بعلي مصطفى محمد مقابلة، بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية ضد رجال الأمن العام فيما يعرف بقضية صما الإرهابية.

ونفذ حكم الإعدام بمعمر أحمد يوسف الجغبير بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية أدت إلى موت إنسان، المعروفة بقضية تفجير السفارة الأردنية في بغداد.

وتم كذلك تنفيذ حكم الإعدام بنبيل أحمد عيسى الجاعورة، بعد إدانته بالقيام بأعمال إرهابية فيما يعرف بجريمة إطلاق النار على مجموعة من السياح في المدرج الروماني، التي أدت إلى مقتل سائح بريطاني.