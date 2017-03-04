انتشال جثة طفل من خزان مياه بالمدينة

تمكنت فِرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من خزان مياه بعمارة سكنية في حي السحمان بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه ورد بلاغٌ يفيد بسقوط طفل داخل خزان مياه بعمارة سكنية بحي السحمان بالمدينة المنورة.

وأضاف أنه تم توجيه فِرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح أن طفلاً يبلغ من العمر (3 سنوات) سعودي الجنسية قد توفَّي بعد أن سقط داخل خزان مياه بعمارة سكنية مكونة من دورين، مشيراً إلى أنه تم إخراجه عن طريق فِرقة الدفاع المدني، وقد سُلِّم الحادث للشرطة لاستكمال الاجراءات النظامية.