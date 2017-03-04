حرق فرع بنك الرياض بالقطيف

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظ القطيف حريقاً شب في ساعة مبكرة، من صباح اليوم السبت 5 جمادى الثاني 1438هـ حريقاً طال فرع بنك الرياض الواقع بتقاطع بلدتي أم الحمام والملاحة بمحافظة القطيف.
وبحسب مصادر “الشرق” فإن الحريق وقع حوالي الساعة 1:25 صباحاً وطال الصراف وامتد إلى داخل البنك فيما تشير المعلومات الأولية إلى وجود شبهة جنائية.
ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث طالت بنوك ومواقع لتحويل الأموال في المحافظة بينها حريق طال فرع بنك الجزيرة بشارع أحد وآخر مكتب للتحويلات المالية بشارع الملك عبدالعزيز وفرع لبنك الأهلي بحي مياس ، وهي الحوادث التي أحدثت ردود أفعال غاضبة وإدانة وإستنكار من قبل المواطنين.
ويتوقع صدور بيان من شرطة المنطقة يبين التفاصيل الحقيقية حول الحادثة.
حسبي الله ونعم الوكيل
يجب تعليق جميع خدمات البنوك في القطيف
بجب وضع حراسات مستمره متخفيه لضبط الجناة وجلدهم أمام البنوك بعد ضبطهم انشاءالله ومن ثم الحكم عليهم بما يستحقون …..ومتابعة تسجيلات كل الجوالات قبل الحوادث بساعه…ومكالمات العاملين بتلك البنوك وخصوصا امن البنك خلال شهر قبل الحوادث ؟!…
وأفراغ الكمرات الاقرب بالشوارع التي تؤدي إلى هذه البنوك لتصنيف كل من مر قبل ساعة من الحادث وهل تكررمروره حول أكثر من بنك ….المهم استقراء كل الحقائق والمكالمات وخصوصا عمالة النظافة وخدمات الشاي والقهوه..وعمال النظافة بالشوارع المحيطة …واستجوابهم والاستفادة من معلوماتهم سابقا ولاحقا …..تحياتي .