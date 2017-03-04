حرق فرع بنك الرياض بالقطيف

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظ القطيف حريقاً شب في ساعة مبكرة، من صباح اليوم السبت 5 جمادى الثاني 1438هـ حريقاً طال فرع بنك الرياض الواقع بتقاطع بلدتي أم الحمام والملاحة بمحافظة القطيف.

وبحسب مصادر “الشرق” فإن الحريق وقع حوالي الساعة 1:25 صباحاً وطال الصراف وامتد إلى داخل البنك فيما تشير المعلومات الأولية إلى وجود شبهة جنائية.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث طالت بنوك ومواقع لتحويل الأموال في المحافظة بينها حريق طال فرع بنك الجزيرة بشارع أحد وآخر مكتب للتحويلات المالية بشارع الملك عبدالعزيز وفرع لبنك الأهلي بحي مياس ، وهي الحوادث التي أحدثت ردود أفعال غاضبة وإدانة وإستنكار من قبل المواطنين.

ويتوقع صدور بيان من شرطة المنطقة يبين التفاصيل الحقيقية حول الحادثة.