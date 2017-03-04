زلزال يضرب شمال شرق الجزائر

ضرب زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة قالمة شمال شرق الجزائر.
وأوضح مركز الرصد الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الزلزال حدد على بعد 9 كيلو مترات جنوب غرب منطقة ركنية التابعة للمحافظة.
ضرب زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة قالمة شمال شرق الجزائر.
وأوضح مركز الرصد الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الزلزال حدد على بعد 9 كيلو مترات جنوب غرب منطقة ركنية التابعة للمحافظة.
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