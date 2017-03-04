مورينيو يؤكد رغبته في بقاء روني وإبراهيموفيتش

أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتيد الإنجليزي جوزيه مورينيو رغبته في بقاء الثنائي واين روني و زلاتان إبراهيموفيتش مع الفريق الموسم المقبل.

وكان روني البالغ من العمر 31 عاما قد اكد الأسبوع الماضي أنه سيبقى في مانشستر بعدما ترددت أنباء خلال الأسابيع الماضية بقرب انتقاله إلى الدوري الصيني.

كما رجحت تقارير إعلامية أن روني في سبيله للعودة إلى إيفرتون الفريق الذي كان يلعب له قبل الانتقال لمانشستر يونايتيد لكن مورينيو قال إن مثل هذه الأخبار لا تتمتع بأي مصداقية.

أما إبراهيموفيتش فقال مورينيو إنه على قناعة تامة بأنه سيقوم بتمديد عقده حيث ارتبط اللاعب الدولي السويدي بعقد مدته موسم واحد قابل للتجديد مع مانشستر يونايتيد مطلع الموسم الجاري.

وسجل إبراهيموفيتش البالغ من العمر 35 عاما 26 هدفا مع مانشستر يونايتيد في 38 مباراة شارك فيها منذ انضمامه في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل إبراهيموفيتش هدفين في نهائي بطولة كأس رابطة اللاعبين المحترفين أما ساوثهامبتون والتي انتهت بفوز “الشياطين الحمر” بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وقال مورينيو : “فترة الانتقال المقبلة ستنقلنا إلى مرحلة ثانية فأنا أخطط لضم قليل من اللاعبين وسيكون بقاء إبراهيموفيتش أمرا أساسيا”.

ويحتل مانشستر يونايتيد المركز السادس حتى الآن في ترتيب أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميير ليغ”.