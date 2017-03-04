مصادرة أسلحة ومتفجرات في باكستان

صادر الجيش الباكستاني كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان .

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، اليوم، إن فرقة من القوات شبه العسكرية نفذت عملية في منطقة “كاهان” بإقليم بلوشستان وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في أحد المعاقل السرية، تشمل مدافع رشاشة وقذائف صاروخية وبنادق وقنابل يدوية وذخيرة.

وأضاف إن القوات نفذت عملية أخرى في منطقة “ديرة مراد جمالي” بإقليم بلوشستان وعثرت على 18 لغم أرضي و 10 عبوات ناسفة ومتفجرات وأسلحة، مفيداً أن هذه الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى إقليم بلوشستان من قبل عناصر إرهابية لإستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية على أهداف حيوية.