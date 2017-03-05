عبدالرحمن الواصل
خَوَاطِرُ إِيْمَانِيَّةٌ حَوْلَ الْحَيَاةِ فِي الأَجْرَامِ السَّمَاوِيَّة
كنتُ أتابع في الوثائقيَّة الفضائيَّة برنامجاً عن بحث الإنسان عن مظاهرَ للحياة في الكواكب التي مكَّنته مخترعاته وعلمه من وصولها أو إرسالِ مركباته الفضائيَّة لدراستها عن بعدٍ أو بنزولها على سطوحها، وقد شاركتني ابنتي وفاقٌ أمُّ سليمان متابعتي تلك، وما أن انتهى ذلك البرنامجُ العلميُّ الوثائقيُّ إلَّا وفاجأتني بتساؤلها عمَّا إذا كانت توجد حياةٌ في تلك الكواكب أو الأجرام السماويَّة، ففتحتْ بذلك حواراً علميّاً فكريّاً عقائديّاً لامسَ خواطر إيمانيَّة طالما حدَّثتني نفسي بها، فحاورتُ ابنتي في ذلكَ مستمعاً لما لديها عن ذلك…
كنتُ أتابع في الوثائقيَّة الفضائيَّة برنامجاً عن بحث الإنسان عن مظاهرَ للحياة في الكواكب التي مكَّنته مخترعاته وعلمه من وصولها أو إرسالِ مركباته الفضائيَّة لدراستها عن بعدٍ أو بنزولها على سطوحها، وقد شاركتني ابنتي وفاقٌ أمُّ سليمان متابعتي تلك، وما أن انتهى ذلك البرنامجُ العلميُّ الوثائقيُّ إلَّا وفاجأتني بتساؤلها عمَّا إذا كانت توجد حياةٌ في تلك الكواكب أو الأجرام السماويَّة، ففتحتْ بذلك حواراً علميّاً فكريّاً عقائديّاً لامسَ خواطر إيمانيَّة طالما حدَّثتني نفسي بها، فحاورتُ ابنتي في ذلكَ مستمعاً لما لديها عن ذلك.
وما أن انتهى حواري مع ابنتي إلَّا وقد وجدتُ في نفسي رغبةً ملحَّةً في التعمُّق في ذلك تفكيراً وتحليلاً واستنتاجاً، فبرزتْ خطوطٌ عريضة لذلك حفزتني على أن أدوِّنَها أفكاراً لمقالةٍ عسى أن أجد من قرَّاء صحيفة الشرق مَنْ يشاركونني فيها أو يقوِّمونها ويضيفون عليها، فإن لم يتسنَّ شيءٌ من ذلك فليعدُّوها تدريباً عقليّاً فكريّاً انقياداً واستجابةً من الكاتب لقوله تعالى {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}، آل عمران، آية 191-190.
وانطلاقاً من قوله تعالى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}، سورة الذاريات، آية 56، ففي هذه الآية كشفَ سبحانه وتعالى لنا سبب خلقه الخلقَ وهو عبادته تعالى وهذا فهمٌ مباشر للآية، ولكنَّ الفهمَ الأعمق هو أنَّه تعالى خلق في كوكب الأرض خلقين هما الجنُّ والإنس يتساويان أمام تكليفه تعالى في عبادته بشريعةٍ واحدة هي الإسلام لا تختلف تكاليفهما عن بعضهما كما تبيَّنا ذلك بكتابه وسنَّة رسوله عليه الصَّلاة والسَّلام، وهذا يعني أن الجنّ يساوون الإنس بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من نعم خلقيَّة وإداركيَّة تتناسب مع تكليفهم بعبادته.
فلو تساءلتُ ماذا يعرف الإنسانُ عن الجنِّ غير هذا العام؟!! وغير ما ورد عنهم في القرآن الكريم وفي سنَّة المصطفى عليه الصَّلاة والسَّلام، أيعرف عنهم مظاهر حياتهم من دولٍ وحضاراتٍ ومنجزاتٍ وعمران وعلم وصناعة وصحَّة ومرض وغيرها؟! بل هل يراها أو يرى الجنَّ بهيئاتهم وأشكالهم؟!! ستكون الإجابات بالنفي لا يعلم عنهم شيئاً من ذلك، ولا يراهم ولا يرى آثارهم ومنجزاتهم، علماً بأنَّهم يشاركونه كوكبَ الأرض، بل وتشاركه فيها حيوانات ونباتات وغيرها من مخلوقاته تعالى ولا يعلم عن حياتها إلاَّ القليل، فهل يستغرب الإنسانُ إذاً وجودَ خلق آخر في الأجرام السماويَّة الأخرى تختلف عمَّا عهده عن حياته في كوكب الأرض، فحياةُ الجنِّ المخفيَّة عنه وحياة النبات والحيوان غير معروفة تماماً له تجعله غير قادر على أن يتحقَّق من ذلك بأدواته التي منحه الله تعالى إيَّاها، ولكنَّه لا يستطيع إنكارَها لمجرّد أنَّه غير قادر على التحقُّق منها وفق معاييره ومقاييسه البشريَّة.
قال تعالى {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ}، سورة المؤمنون، آية 115، يخاطب تعالى خلقَه من الجنِّ والإنس المبعوث بهم المصطفى عليه الصلاة والسلام بكتابه المشرِّع لهداه بعبادته سبحانه وتعالى، فلا عبثيَّة في ذلك ما بين خلقه لهم إلى رجوعهم إليه؛ ممَّا يعني أنَّه سبحانه وتعالى ما خلق الكواكب والأجرام السماويَّة عابثاً، وأنَّها ومخلوقاته فيها سترجع إليه لمحاسبتها في ضوء شرائعها المنزَّلة عليها هدى لعبادته.
إذاً في كلِّ كوكبٍ وجرمٍ سماويٍّ خَلْقٌ خُلِقَ لعباداته سبحانه وتعالى وسيرجعون إليه لمحاسبتهم، وأنَّ الإنسان كأحد مخلوقاته لا يحيط علماً بالحياة فيها فمعايير حياته ومقاييسها لا تنطبق على ما عداها من خَلْقٍ وحياة، فسبحانه وتعالى قال:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً}، سورة الإسراء، آية 85، فإذا لم يستطع البشر معرفة الروح وهي ما أودعه الخالق سبحانه وتعالى فيهم ليحيوا ويقبضها منهم ليموتوا، فلن يعرفوا عن مخلوقاته الأخرى وحياتهم في الأجرام السَّماويَّة الأخرى فهي من أمره سبحانه وتعالى الذي ما آتاهم من علمه إلَّا قليلاً، فكيف إذاً ينفي الإنسانُ وجود مخلوقاتٍ أخرى وحيوات أخرى لها لمجرَّد أنَّ معايير حياته ومقاييسها لا تنطبق عليها؟!!
قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، سورة لقمان، آية 27، فكلماتُه تعالى تشير لخلقه ولشرائعه؛ إذْ قال تعالى{إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ}، سورة آل عمران، آية 45، فقد خلقه من غير أبٍ كما اعتاد البشر خلقَهم، أوليس من خلقه بقادرٍ على أن يخلق في الكواكب والأجرام السماويَّة مخلوقاتٍ لعبادته يحيون بين خلقهم إلى رجوعهم إليه حيواتٍ دون أن يعرفها البشر الباحثون فيها عنها وفق معاييرهم ومقاييسهم البشريَّة، فسبحانه القائل:{تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا}، سورة الإسراء، آية 44، فالسَّموات والأرض ومن فيهنَّ ممَّا لدى الجنِّ والإنس علم به من شريعتهم، وما لا يعلمونه بقوله: {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ}؛ ممَّا يعني أنَّكم لا تعرفونهم ولا أين يكونون ولا كنه حيواتهم التي أودعها الله فيهم فسبحانه القادر على ذلك، الخالق الأرض لخلقه من الإنس والجنِّ أصلحَ من غيرها.
راجع مفهوم الروح ، وهي غير النفس!
وأنت أعد القراءة وحدِّد لي وللقرَّاء اللبس الذي افترضتَه يا جاري، وكأنِّي بك تقرأ ما في نفس مختلطٌ عليك.
اشكر الكاتب الدكتور على تفضله بكتابة المقال القيم وهو التفكر في خلق الله والبحث في الكواكب والاجرام السماويه واعطاء فرصه لمشاركة قرائه الاعزاء.
في الحقيقة الكواكب السياره المعروفه لدينا منها الارض والقمر والشمس إلى آخره. والاجرام السماويه هي في الواقع الموجودة في السماء على شكل نجوم وافلاك اما بالنسبه للحياه فيها فقد صعد الانسان الى سطح القمر ووجد ما وجد كما تعرفون والحياه فيها تختلف عن الحياة في كوكبنا الارض.
اما بالنسبه إلى حياة المخلوقات التي خلقها الله جلا جلاله فهي مخلوقات خلقت من تراب الا أن الجن قد يتحول الى مارج من نار وذلك بارتكابه المحرمات ويقال عنه من الجن وعدا ذلك يقال له من الأنس. نعوذبالله من شرور أنفسنا ونتوب إليه أنه هو التواب الرحيم.
اخوك محمد آل سالم.
أخي الأستاذ محمد عبالعظيم آل سالم: تحيَّاتي: أقدِّر تعليقك ومشاركتك فحيَّاك الله.
( وانطلاقاً من قوله تعالى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}، سورة الذاريات، آية 56، ففي هذه الآية كشفَ سبحانه وتعالى لنا سبب خلقه الخلقَ وهو عبادته تعالى وهذا فهمٌ مباشر للآية، ولكنَّ الفهمَ الأعمق هو أنَّه تعالى خلق في كوكب الأرض خلقين هما الجنُّ والإنس يتساويان أمام تكليفه تعالى في عبادته بشريعةٍ واحدة هي الإسلام لا تختلف تكاليفهما عن بعضهما كما تبيَّنا ذلك بكتابه وسنَّة رسوله عليه الصَّلاة والسَّلام، وهذا يعني أن الجنّ يساوون الإنس بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من نعم خلقيَّة وإداركيَّة تتناسب مع تكليفهم بعبادته.) !!! ماشاء الله لا قوة إلا بالله أتى كاتبنا الكريم اليوم يورد الآيات بل ويتعمق فيها كما يقول !!! وعندما يقرأ المتلقي هذه الكلمات المجلجلة يضن أن الكاتب رغم تخصصه الريفي سيتعمق فعلا” في فهم هذه الآية وربما يأتي على يديه تفسيرا” وفهما” للآية الكريمة لم يأتي به السابقون ولا اللاحقون !! ولكن أصبت بخيبة الأمل كغيري حين أورد كلاما” إنشائيا” يعلمه الطالب في صفوفه التعليمية الأولى فهو يعلم أن كوكب الأرض يحوي خلقين الأنس والجن ويتساوون في التكليف فهذا يفهم في سياق الآية وهذا لا يسمى تعمقا” في فهم العبادة يافلتة الفهم والتعمق فالعبادة ليست صلاة وصيام وحج وزكاة بل العبادة تشمل كل فعل وحركة وسكون وقول وممارسة بل…
قول على قول
قد يكون في الأكتشافات الجديده لناسا للأجرام السماويّه الست الجديده اخيراً زيع قبيل فترة وجيزه من اليوم واثبتت الأبحاث التي اجريت عليها بأن واحدا منها يوجد عليه آثار مياه وطالما انّ هناك مياه لابد وان يكون هناك نوع من أنواع الحياه لكائنات تعيش علي هذا الكوكب الذي قالوا بانه يشبه كوكبنا تماماً (الأرض) وكذلك باقي الكواكب الخمسه الأخري ولكن هذه الخمسه لم يلاحظ او يوجد بها او عليها اثار للماء والبحث والتنقيب جاري علي جميعها والتركيز الأن على الذي تم التّأكد من وجود ماء عليه وللعلم هذه الكواكب كلٍ له شمس يدور حولها كما يدور كوكبنا الأرض حول الشمس ومن المؤكد ان ناسا لعلوم الفضاء تحتفظ لنفسها بمعلومات كثيره عن هذه الكواكب ولا تُبيح إلاّ عن معلومات مقتضبه لنا لتتفرد بكامل المعاومات لنفسها وتبثها عند اللزوم او إكتمال دراستها وكل المعلومات حولها عموماً اذا صح هذا الأكتشاف قد ةيكون هناك مخلوقات مثلنا او مختلف عنّى وكذلك أشجار وانهار وفواكه واعناب مختلفه او مثل ما هو موجود في كوكبنا الأرض طالما انّها تشبه تكوينه ولله في خلقه شؤون وهو الأعلم ، شكراً د. عبد الرحمن الواصل مع التحيّه .
آخر الكلام :
ألّليالي من الأيام حبالى يلدن كل …. يوم عجيبة وتزودك بالأخبار مالم تزوّدِ
همام ووفاق حفظهما الله لك وحفظك لهما ولبقية الركب…..ويبدو ان اولادك فالحين واتوقع بقوه ان ذلك بفضل تربية الوالده امهم حفظها الله واكيد طلعوا فالحين لاخوالهم…ولا اظن لك كثير فضل ولا قليله في ذلك…..ابتسم
يا عليَّان السفياني: أمدَّ الله بعمر والدك ووالدتك أو رحمهما الله، وفيما يبدو أنَّك جمعتَ خصائصهما وورثتَ عنهما قدراتك ومهاراتك وأثمرت فيك تربيتهما معاً، ولكنَّ ظروفك الحياتيَّة اللاحقة شوَّهت ذلك وبدَّدته وأبدلته بالتَّبرم والتَّسخط والمشاعر السلبيَّة ضدَّ الناجحين، فإن نجحتُ باختيار والدة أولادي فإنِّي قد أخذت بسنَّة المصطفى فتخيَّرت لنطفي من أنجبتهم ناجحين وربَّتهم ليحقِّقوا ما يشرِّفني ويشرِّف أمَّهم وأخوالهم، فهل أنت يا عليَّان … ؟.
بالنسبه للارض والكواكب فدايما اتساءل اذا كان هناك 7 اراض وسبع سموات فاين البقيه …؟
اعرف ان ارض تم التشبيك عليها واستراج صكوك بعلم
اعرف ان هناك 7 اراض وسبع سموات…بالانسبه للارض فواحده تم الاستيلاء عليها والتشبيك والتعقيم والتسوير واستخراج صك لها من قبل الهوامير لكن بقي 6 اراض فاين تقع ؟……ابتسم
يا عليَّان السفياني: إذا لم تكن تعرف إلى الآن وقد بلغتَ هذه السنَّ من عمرك فتستعرف أن تكمل ردِّي الأول في الفراغ الذي تركته لاختبارك فلتعصف ذهنك وأجب في تعليقٍ لاحق يا عليان فإن لم تفعل فسأجيب ولكن بقصيدة شعريَّة.
وهناك امر اتمنى التركيز عليه من قبل الغرب طبعا اما نحن فليس لنا من الامر شيء….وهو كما صنعوا حاملة طايرات تتسع ل 5000 الاف جندي تجوب العالم فلماذا لا يصنعون سفن ضخمه تتسع لهذا العدد او اكثر على شكل شقق ومساكن تستوعب الناس وقت يغطي الماء اجزاء كبيره من الارض وتقل مساحتها وتغرق مدن بكاملها تحت الماء ..؟…..ابتسم
وحركة وسكون وقول وممارسة بل ونية وما يختلج النفس من خير وشر هذه هي العبادة في مفهومها الأعمق ولا تكون العبادة كما أمرنا بها الله إلا بفهمها وممارستها بهذا التعمق فأنت لا تكون متعبدا” عندما تكيل الشتائم نظما” ونثرا” على العباد حتى لو أعتقدت أن هذا العمل المشين مبررا” وإلا فالشتائم لا تبرر بأي حال من الأحوال لا دينا” ولا خلقا” وذوقا” وديننا يحث على حسن الخلق ورسولنا بعث متمم لمكارم الأخلاق كما أن العبادة في مفهومها الأعمق أنواع يطول شرحها من هوية وظرفية وعصرية وهي ممارسات تعبدية ٠٠٠ ثم أنتقل الكاتب ينظر في البديهيات عن الجن بشكل ينم عن إستخفاف بعقلية المتلقي وهو يضن أنه يتعمق في الفهم حين يقول ( فلو تساءلتُ ماذا يعرف الإنسانُ عن الجنِّ غير هذا العام؟!! وغير ما ورد عنهم في القرآن الكريم وفي سنَّة المصطفى عليه الصَّلاة والسَّلام، أيعرف عنهم مظاهر حياتهم من دولٍ وحضاراتٍ ومنجزاتٍ وعمران وعلم وصناعة وصحَّة ومرض وغيرها؟! بل هل يراها أو يرى الجنَّ بهيئاتهم وأشكالهم؟!! ستكون الإجابات بالنفي لا يعلم عنهم شيئاً من ذلك، ولا يراهم ولا يرى آثارهم ومنجزاتهم، علماً بأنَّهم يشاركونه كوكبَ الأرض ) !!! ماشاء الله قمة التعمق والفهم والإبداع !! فلو يعي الكاتب معنى التعمق في آياته ولو كانت لديه الأدوات لذلك لما سأل…
وينك يا دعشوش اراك مجحر لا حس ولا خبر ولا تعليق من داخل الأبريق الذي بداخله جنّي الرّماده ،، إظهر وبان وعليك الأما يا مضاغ ألّلبان .
نحن كدوله من دول العالم الثالث ينطبق علينا المثل الذي يقول نسمع ونسلم….هذه الامور والاكتشافات لا تخصنا ولا لنا يد فيها… في النهايه لابد ان ندفع ثمنها ان اردنا الاستفاده منها …
كما اي اكتشاف علمي يتحول الى صناعه نحن ندفع المال ونشتريه…نحن لا يوجد لدينا الفكر والعقليه والبنيه التحتيه للاستفاده من اختراعات ابناءنا فما بالك باختراعات واكتشافات الغرب…هم يعرفون اكثر مما يبدون وهناك اسرار اعظم يحتفظون بها…..ابتسم
والدول العربيه بالذات دول متخلفه عن الركب الحضاري والعلمي في العالم وهم كالاطفال حين يتحلقون حول راوي القصه منبهرين بما يفعله الابطال فيها ويرون ذلك من المستحيلات بالنسبه لهم…ابتسم
الأنس هو ما يأنس به الانسان او المخلوقات الاخرى والجن هو ما ينفر منها الانسان او المخلوقات الاخرى فالجان خلق من مارج من نار فالخمر والعياذ بالله مكون من مواد فاسده تكونت بالحراره اي طبخت على النار وتشكلت خمر وهي من المحرمات التي تتلف العقل والدماغ والبدن هنا يطلق على الخمر من الجن لأنه تشكل بالنار وقس على ذلك.