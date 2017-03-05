- لماذا لم ترسل له رسالة، ولو رسالة واحدة؟ لقد كان أبوك يذهب في كل يوم إلى البحر، وإذا أظلم عليه الليل أشعل النيران، وبقي يناديك بأعلى صوته طوال الليل ويناجيك، بينما تسخر منه طيور النورس، وأنا أصرخ به، هلم بنا نعود إلى المنزل قبل أن تجرفك الأمواج.

قلة من السيناريست اليوم من يحسن مخاطبة العاطفة بهذه الحميمية، ومن هؤلاء القلة: ستيفن نايت، من مارلبورو/ إنجلترا، كاتب المسلسل البريطاني الجديد (تابو). وقليل اليوم من يُحسن أن يحكي حكاية بأسلوب حداثي وما بعد حداثي في الوقت نفسه. إنها قصة عائلة بها مسحة من جنون، فالأب الميت مغامر إنجليزي يذهب إلى أمريكا بعد استقلال بعض الولايات الأمريكية عن التاج البريطاني في عام 1776 ليبيع البارود على المتحاربين الكثر هناك، حيث كان الجميع يقاتل الجميع: المهاجرون الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون والهنود الحمر، فيبيع البارود على الهنود الحمر مقابل قطعة أرض وزوجة. الزوجة الهندية بدورها تنتقل إليها عدوى الجنون من زوج كان يزعم أنها كونتيسة من إيطاليا وأحيانا من إسبانيا، فتنجب طفلا تحاول أن تغرقه في النهر، تاركة في ذاكرته مساحة يصعب عليه تذكُرها أو استكناهها، فيجتمع في الوليد جنون الأب وجنون الأم في محيط من الذكريات التي لا تقل قسوة والأشباح التي تطارده في كل مكان.

قطعة الأرض تلك تصبح بالغة الأهمية مع اقتراب الحرب من النهاية، فهي على الحدود المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا، ومن يرغبون في شرائها من ابن المغامر المجنون مستعدون لإعطائه مدينة فانكوفر كبديل لها. حكومة ملك بريطانيا تريد تلك الأرض والأمريكيون يريدونها أيضاً والجميع مستعد لبذل الذهب والخناجر والمؤامرات لانتزاعها من ذلك الرجل الذي لا يملك شيئاً يخسره، بينما هو مستعد ليهب تلك الأرض للأمة التي ستعطيه حق احتكار تجارة الشاي من الصين.

من مزايا الكاتب الجيد، تلك القدرة على سرد كثير من التفاصيل الغنية بالأحداث بشرط ألا يدعها تفلت منه. فهو لا يصنع الشخصيات ثم يخفيها بلا سبب كما يفعل من لا يدري ما سيفعل بشخصياته. بل يملك القدرة على المتابعة، بحيث يمسك بالأحداث وشخصياتها كما في مسرح العرائس، وباحتراف يجعل تلك الأحداث تتداخل وتتقاطع ولا تغيب، وتتطور ولا تبقى كما هي، بل يستمر البناء الدرامي للأحداث وللشخصيات التي تتطور وتتغير أيضاً.

شخصية جايمس ديلايني في مسلسل تابو الجديد ليست غريبة تمام الغرابة على عالم الرواية البريطانية، فنحن نلحظ شبها بينها وبين الشخصية الغرائبية للسيد كرتز بطل رواية جوزيف كونراد «قلب الظلمات». قصة القلب الممزق بين الحضارات المتصادمة حيث تعصف بقلبه متناقضات القيم، فينحاز لأكثرها بدائية، لأن البدائية تمثل بالنسبة له النقاء والقرب من روحه، بكل ما فيها من وحشية.

انتهى الموسم الأول من تابو بعد 8 حلقات، بجايمس ديلايني، وهو يفر بجماعته الصغيرة إلى أمريكا على سفينة تهرب به من الطوفان إلى أرض الفرص، فهو اللا منتمي الذي يخفض علم بريطانيا ليرفع علم أمريكا، معلناً ألا رجعة، تاركا وراءه كل ما يذكره بإنجلترا من ذكريات حزينة. المهاجرون للأرض الجديدة كانوا 3 فئات، الهاربون من الاضطهاد الديني والفارون من الاضطهاد السياسي والمغامرون الباحثون عن الذهب والفضة والحياة الأفضل، وقد كان هو الثلاثة في واحد.