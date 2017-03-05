الجبيل: 300 طالبة في «لغتي هويتي» بجامعة الإمام عبدالرحمن

أقامت كلية التربية بالجبيل نشاطًا ثقافيًّا ترفيهيًّا بعنوان: «لغتي هويتي» – التابع لقسم المواد العامة والمساعدة – بالتعاون مع نادي»اصنع ثقافة» التابع لوكالة شؤون الطالبات بكلية التربية بالجبيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حيث ضمت الفعالية نشاطًا متنوعًا باختلاف المواهب للمشاركات وتعدُّد إبداعاتهن تحت سقف اللغة العربية والاعتزاز بها.

من جانبها قالت رئسية قسم المواد العامة والمساعدة الدكتورة يسرى الرويلي إن الفعالية شملت عدداً من الأركان التي قامت عليها الطالبات وعضوات نادي»اصنع ثقافة» مثل أركان أدبية والتي تتضمن الإنتاج الأدبي المعروف لأربعة أدباء ساهموا في إثراء المكتبة العربية، منهم: عبدالرحمن منيف، والطيب صالح، وغسان كنفاني،ومحمود درويش وهذا الركن لم يكن غنيًّا بالمعرفة فقط بل أضاف جانب المتعة بإدراج مسابقة الرسم لصور الأدباء من قبل المشاركات، وكذلك ركن حمل عنوان بالعربي أحلى الذي تضمن أفكارًا تحث الطالبات على استخدام اللغة العربية بدلاً من الإنجليزية في استخدامهم اليومي و ركن صورة وتعليق، كذلك مسرحية بعنوان «أعشق لُغتي العربية»، وهي عبارة عن نص حواري يُبيِّن أهمية التخاطب بهذه اللغة كونها وعاء الفكر الذي يجب أن يتطابق فيه القول مع الفعل. وبعد تنوع الفعاليات بطريقة عرضها ونوعها، ومن ضمنها موهبة الإلقاء، والخط العربي، ولم تُهمل د.نهال عقيل مهيدات – رئيسة نادي» اصنع ثقافة» الجانب الديني والتوعويّ لتوجيه الطالبات بالالتزام بالزي الشرعيّ، وذلك من خلال مسرحية «حجابي» كما شاركت في هذه الفعالية قرابة 300 طالبة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٨) صفحة (٧) بتاريخ (٠٥-٠٣-٢٠١٧)