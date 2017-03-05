اختتام «سواعد شبابية» في الأحساء

اختتمت، يوم الخميس، فعاليات برنامج نادي الحي الشبابي الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأحساء تحت عنوان (سواعد شبابية)، بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة الراجحي الإنسانية وشركة الخبرات الذكية، بمشاركة 40 طالباً من المرحلة الثانوية.

وتضمن البرنامج الذي امتد على مدار 13 أسبوعاً، عديداً من الفعاليات من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمهمات الأدائية والزيارات العلمية والمناشط الرياضية.

وخلال الحفل الختامي للفعاليات عرض التقرير الختامي عن البرنامج، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الأهلية بالأحساء ناصر النعيم كلمة قال فيها: «إن الشباب هم عماد هذه الأمة وأساس نهضة الوطن، لذلك كان حقاً علينا في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسلمانية أن نسهم في رعايتهم لكشف طاقاتهم ونوجهها التوجيه الصحيح».

وفي ختام الحفل كُرمت الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في برنامج نادي الحي الشبابي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٨) صفحة (٥) بتاريخ (٠٥-٠٣-٢٠١٧)