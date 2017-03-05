أمير القصيم يدشِّن مشاريع تنموية بمائتي مليون ريال في الأسياح ..اليوم

يدشّن أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، خلال زيارته التفقدية لمحافظة الأسياح اليوم، عددًا من المشاريع التنموية، ويضع حجر الأساس لمشاريع تنموية جديدة في المجالات الصحية والأمنية والتعليمية والبلدية والخيرية بتكلفة بلغت أكثر من 200 مليون ريال، اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ خدمة للمحافظة وسكانها. كما يتفقد سمو أمير منطقة القصيم سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، وذلك ضمن جولاته المستمرة لمحافظات ومراكز المنطقة، التي يحرص من خلالها الوقوف شخصياً عليها ومتابعتها في ظل ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، حيث تأتي رعايته لتأسيس وتدشين هذه المشاريع في إطار الخطط الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة بالمحافظة ومراكزها، بما يلبي تطلعات الأهالي. وعبّر محافظ الأسياح محمد العريفي، عن سعادته وأهالي المحافظة بهذه الزيارة، التي ستحقق ـ بإذن الله ـ للمحافظة كثيراً من تطلعاتها، مبيناً أن زيارة سمو أمير منطقة القصيم تؤكد قرب قادة ومسؤولي هذه البلاد من أفراد شعبهم الوفي، وتعد فرصة مواتية نجدها للتعبير عن ما نكنه في نفوسنا من مشاعر الحب والولاء لقادة هذه البلاد ولسموه الكريم ونحن نلحظ سعي سموه الدؤوب واهتمامه المتواصل ورعايته المستمرة نحو تكامل الخدمات بجميع محافظات المنطقة ومراكزها . وأوضح العريفي أن سمو أمير المنطقة سيبدأ جولته بزيارة لمقر المحافظة ويلتقي الموظفين ورؤساء المراكز وأبناء شهداء الواجب، ويدشن مكتب إدارة الجوازات، ومن ثم يزيح الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح الكلية التقنية، وتدشين برنامج «يقظ» ، بالإضافة إلى تدشين مبنى جمعية البر الخيرية بعين بن فهيد، وتدشين المشاريع الصحية والمتمثلة بوضع حجر الأساس لتوسعة الطوارئ داخل مستشفى الأسياح العام، ووضع حجر الأساس لتطوير التعقيم المركزي، وتدشين العناية المركزة، وتدشين مستوصفات الجعلة، وضيدة، وأبا الورود، وافتتاح مبنى العيادات، كما يفتتح مبنى البلدية، ويدشن علم السارية، ويدشن عدداً من المشاريع البلدية، ويفتتح المبنى البلدي بمحافظة الأسياح، كما يقوم بزيارة لقرية التنومة التراثية، ويتوجه بعدها إلى مركز خصيبة ليزيح الستار عن اللوحة التذكارية لقاعة القصر الذهبي أحد المشاريع الاستثمارية للجمعية الخيرية، بالإضافة إلى مشروع الوقف الخيري، مشيراً إلى أن أمير المنطقة سيشهد حفل الأهالي ويلتقي خلاله بالمشايخ ، ويستقبل عموم المواطنين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٨) صفحة (٧) بتاريخ (٠٥-٠٣-٢٠١٧)