الملك سلمان والسلطان البلقيه يبحثان تعزيز التعاون في كافة المجالات

1013183.jpg خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله أمس إلى قصر الإستانة نور الإيمان في بروناي دار السلام .. والسلطان حسن البلقيه إلى جواره في مراسم استقبالٍ رسمية 1013178.jpg احتفاء شعبي في بروناي بزيارة الملك سلمان .. وطلاب المدارس يصطفون ترحيباً 1013177.jpg حفاوة شعبية بزيارة الملك سلمان عبّر عنها طلاب المدارس 1013174.jpg الملك سلمان وسلطان بروناي خلال جلسة مباحثات رسمية 1013175.jpg الوزراء الشيخ صالح آل الشيخ، ود. إبراهيم العساف، ود. عادل الطريفي، ود. أحمد العيسى، وسليمان الحمدان، ود. نزار مدني، خلال جلسة المباحثات

بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسلطان بروناي دار السلام، السلطان حسن البلقيه، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات، خلال جلسة مباحثاتٍ رسميةٍ أمس في قصر الأستانة نور الإيمان.

وزار الملكُ سلطنة بروناي في ثالث محطات جولته الآسيوية بعد ماليزيا وإندونيسيا، مؤكداً أن الزيارة أتاحت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

وحضر جلسة المباحثات بين القيادتين وزيرُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ووزير النقل، سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي، هشام بن عبدالوهاب زرعه.

فيما حضر من جانب بروناي ولي العهد كبير الوزراء، الأمير المهتدي بالله ابن السلطان حسن البلقيه، ووزير المالية الثاني، الحاج عبدالرحمن بن الحاج إبراهيم، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الثاني، ليم جوك، ووزير الطاقة والصناعة، الحاج محمد ياسين، والسفير لدى المملكة، داتو يوسف إسماعيل.

ووصل خادم الحرمين، في وقتٍ سابقٍ السبت، إلى بروناي دار السلام في زيارةٍ رسميةٍ، وكان السلطان حسن البلقيه في مقدمة مستقبليه في مطار بروناي الدولي.

كما كان في استقبال الملك الأميرُ المهتدي بالله ابن السلطان حسن البلقيه، وكبار المسؤولين في بروناي، وفي مقدمتهم وزير المالية الثاني، الحاج عبدالرحمن بن الحاج إبراهيم، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الثاني، ليم جوك، ووزير الطاقة والصناعة، الحاج محمد ياسين، إضافةً إلى سفير خادم الحرمين لدى بروناي، هشام زرعه، وأعضاء السفارة السعودية.

وتوجّه خادم الحرمين يصحبه السلطان البلقيه في موكب رسمي إلى قصر الأستانة نور الإيمان وسط ترحيب شعبي، حيث اصطف طلاب المدارس للترحيب بمقدُم الملك سلمان إلى بلادهم.

وفور وصول الملك إلى القصر؛ جرت مراسم الاستقبال الرسمية له، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقةً ترحيباً به، وعُزِفَ السلامان الملكي السعودي والوطني لبروناي، واستُعرِضَ حرس الشرف.

وصافح الملك عدداً من الأمراء في سلطنة بروناي وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي.

فيما صافح السلطان البلقيه الأمراء والوزراء السعوديين وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين.

وصحِبَ السلطانُ خادمَ الحرمين إلى صالون الاستقبال، حيث تسلّم الملك منه وسام الأسرة المالكة للعرش في بروناي تقديراً له.

ووصل في معيّة خادم الحرمين كلٌ من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وضم الوفد الرسمي لخادم الحرمين كلا من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل الطريفي، ووزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، ووزير النقل، سليمان الحمدان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور نزار مدني.

كما ضم الوفد رئيس المراسم الملكية، خالد بن صالح العباد، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية، فهد بن عبدالله العسكر، ورئيس الحرس الملكي، الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ونائب رئيس الديوان الملكي، عقلا بن علي العقلا، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، تميم بن عبدالعزيز السالم، والمستشار في الديوان الملكي، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وأقام السلطان البلقيه مأدبة غداءٍ، في قصر الإستانة نور الإيمان، تكريماً لخادم الحرمين، وحضرها الأمراء الذين وصلوا في معيّته، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي، وعددٌ من المسؤولين.

وفي وقتٍ لاحق؛ غادر الملك سلمان سلطنة بروناي دار السلام.

وكان في وداعه، في مطار بروناي الدولي، السلطان البلقيه. كما كان في وداعه الأمير المهتدي بالله ابن السلطان، وكبار المسؤولين في بروناي، وفي مقدمتهم وزير المالية الثاني، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الثاني، ووزير الطاقة والصناعة، إضافةً إلى السفير السعودي، هشام زرعه، وأعضاء السفارة السعودية.

وغادر في معيّة الملك كلٌ من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معيّته كلٌ من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل الطريفي، ورئيس المراسم الملكية، خالد العباد، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية، فهد العسكر، ورئيس الحرس الملكي، الفريق أول حمد العوهلي، ونائب رئيس الديوان الملكي، عقلا العقلا، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، تميم السالم، والمستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ.

وبعث الملك، إثر مغادرته، برقية شكرٍ وتقديرٍ إلى السلطان البلقيه قال فيها إن الزيارة أتاحت بحث علاقاتنا الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٨) صفحة (٢) بتاريخ (٠٥-٠٣-٢٠١٧)