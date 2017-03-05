«ملاحظة حائل» تنظم «كيف تحقق أهدافك»

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حائلفاضل الغيثي

نظمت دار الملاحظة الاجتماعية في حائل دورة تدريبية لنزلائها تحت عنوان: «كيف تحقق أهدافك»؟، استفاد منها نزلاء الدار وقدمها المدرب خالد الزقدي مدير مركز التطوير والتدريب بتعليم حائل.
وأكد مدير دار الملاحظة في حائل بشير مزعل العنزي، أن مثل هذه الدورات تعزز من قدرات النزلاء وهي ضمن البرامج الحية والمباشرة لتأهيل النزلاء في إطار برامج توجيه الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية كما تسهم بتوجيه النزلاء، واستغلال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتكرس فيهم المعنويات، وشحذ هممهم لاكتشاف طاقاتهم الإيجابية ليصبحوا نواة فعالة صالحة للمجتمع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٨) صفحة (٧) بتاريخ (٠٥-٠٣-٢٠١٧)
حائل  |  فاضل الغيثي
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