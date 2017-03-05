أسماء الهاشم
«لَنْ يَضُرّوكُمْ إِلا أَذَى»
عندما يأتيك الوجع من مكنون ذاتك، فحتماً سيكون هو الأشدّ إيلاماً مِن أيّ ألَمٍ، لأنّك مهما حاولتَ تجاهلَه فلنْ تستطيع، كذلكَ عندما تفني زهرة عمرك لتؤدي أنبل رسالة بعد رسالة الأنبياء، ثمّ تُفاجأ بمَنْ كان تلميذك بالأمس يقف اليوم بكلّ صلفٍ أمام وسائل الإعلام ليصفك بعدم الأهلية، بعد بذلٍ وعطاءٍ بحجم عمرك.
إنّ ما قاله وزير التعليم عنْ عدم كفاءة المعلم السّعودي لمْ يتفوَّه به أيّ إنسان يمتلك الحدّ الأدنى من الاحترام لمنْ علّمه أبجديات الحرف وقواعدَ الحساب، قدْ تشعر للوهلة الأولى بالدّوار، وستعقدُ الصّدمة لسانك فتضيع منك مفاتيح الكلام، وستعود بك ذاكرتك إلى تلك الأوقات التي أوصدت فيها بابك دون همومك، وتوجهت إلى مدرستك، عين ترقب وطنك وعين على تلامذتك الذين ستكمل معهم رسم الطريق الذي بدأته لأجلهم وسيحملهم إلى مستقبل واعد رجوته لهم، وستردد في حسرة:
وظلم ذوي القرابة أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند.
ما أقبحه من ذنب، وما أشنعه من عقوق ذاك الّذي يجحد فضل المعلم، كيف لا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول «إنَّ الله وملائكته وأهل السَّموات والأرض حتَّى النَّملة في جحرها وحتَّى الحوت ليصلُّون على مُعلِّم النَّاس الخير».
إنّه في الوقت الذي تتنافس فيه المجتمعات المتقدمة في تكريم معلميها، وتتسابق في ابتكار أجمل أيقونة للمعلم تضيء بها واجهاتها الحضارية، وتضع له النصب التذكارية في أرقى مدنها، في هذا الوقت يتلقى المعلم السعودي رسالة من وزيره عنوانها «مدارسنا تفتقر للمعلمين الحقيقيين».
وأتساءل عمّا يحتمله هذا القول، هل هو برهان على الفشل الذريع لوزارة التعليم في تحقيق الجودة في مخرجاتها؟ أمْ إنّ تعليمنا قد أخذ وضعية الانحدار الحتمي؟ أمّ إنّ الأمر قد أسند لغير أهله؟
قال العرب «من علمني حرفاً صرت له عبداً» فهل هؤلاء هُم أحفادُ أولئك؟.
التعليم يحضى بالاهمية في جميع الدول والمجتمعات.
:: مخرجات التعليم هي مقدمة للنهوض والتنمية والانتاج ومنح السعادة للبشرية.
:: المعلم هو أحد عناصر العملية التعليمة كما معروف للجميع، فالاعتناء به من جميع الجوانب أمر في غاية الاهمية،والسعي لتحويله إلى عنصر فعال في العملية التعليمية سينعكس على تعليم وتربية جيل المستقبل الذين بطبيعة الحال هم من يحملوا لواء المسيرة الفكرية والإبداعية.
:: التعليم في بلادنا – المملكة – هو محل جدل في المجتمع، فطيف يراه في تطور وان كان بشكل بطئ، ويرى طيف آخر بأن التعليم بحاجة إلى عملية ” هندرة ” وهذا يتطلب اتخاذ قرار شجاع من صاحب الصلاحية.
:: واقع الحال يؤكد ان التعليم بحاجة عاجلة الى اعادة مراجعة، وعملية تفعيل قبل فوات الأوان.
:: مقال جميل – أسماء – وتوقيت رائع..!!..
نعم كل المعلمين سواءاً عندنا او كل الدول النائمه عفواً اقصد النالنّاميه عربيه كانت او اعجميّه من شرق آسيا إلى اواسط أدغال أفريقيا نعم ناقصين اهليه او عدم كفاءه ماعلينا المشكله أنّنا لا نتقبل النقد الذاتي الصريح المباشر والذى من هو من وجهة نظري المتواضعه شيئ او نقد بنّاء فعلاً وحقيقه نعيشها ولا ينكرها إلاّ مكابر كم نحن بحاجه رلي مثل هذا النّقد البنّاء الذي إعتبره البعض بأنه نقد صادم الهدف منه الحط من قيمة وقدرة المعلم الوطني وهذا ليس صحيحاً البتّه حيث لا يمكن ان يكون وزيراً في ثوب معالي وزير التعليم ان يقول كلاماً هكذا جزافاً وهو من عاش وعايش وتعايش وخبر واختبر وله من الخبره حيث مر بهذه المرحله (معلماً) قبل ان يتشرف بتحمل منصب وزير ألتّعليم فقد كان معلماً قبل ان يكون وزيراً،
آخر الكلام :
للعلم لم احظى بشرف معرفة معالي التّعليم لا من قريب ولا من بعيد حتي لا يعتقد من يقرأ السّطور اعلاه أنّى أُدافع عنه او أُحابي له ولكن ما صرّح به معاليه من منظوري انا هو ليس موجهاص ضد أحد بعينه بل قال ذلك من المؤكد عن تجربة مرّت عليه وعن واقع ملموس يراه او رئاه قال الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان في قصيدة له ردّاً علي قصيدة لأمير الشعراء شوقي التي…
فضلاً يتبع
اولا قول على قول عنونانوالتعليق كاعاده سقط سهواً
ثانيا
تكملة التعليق،، آخر الكلام :
شوقي التي قال فيها ،، قم للمعلّم وفّه التبجيلا الى ان قال كاد المعلم أن يكون رسولا.
فرد عليه طوقان ،، أقعد فديتك هل يكون مبجّلاً من كان للنشئ ألصغار خليلا ،،
الأخ الكريم صقر
جاء تغليقك كالحاشية للسند.لك تحيتي
الأخ الكريم د. عليان السفياني
احترم رايك.ولك تحيتي