فتحت شرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي في حريقٍ أشعله مجهولون في صرّاف آلي لفرع بنك الرياض الواقع في تقاطع بلدتي أم الحمام والملاحة بمحافظة القطيف. وذلك بعد أسبوع من حادث نُفذ بأسلوب مماثل داخل غرفة جهاز صراف آلي فرع بنك الجزيرة على شارع أحد في القطيف.

و‎أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه عند الواحدة والنصف من صباح السبت تبلغت شرطة القطيف عن مباشرة الدفاع المدني إخماد حريق في جهاز الصرف الآلي لأحد البنوك الواقعة في بلدة أم الحمام بمحافظة القطيف أسفرت عنه تلفيات خارجية في الجهاز والممر المؤدي إليه.

وأضاف الرقيطي»تبيّن لدى المتخصصين في معاينة الحادث وجود مؤشرات تؤكد جنائية الحريق الذي نفذ بأسلوب مماثل للحوادث السابقة»..

بعد أسبوع من حريق بنك الجزيرة في القطيف

مجهولون يحرقون صرافاً آلياً لبنك الرياض في الحمام

فتحت شرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي في حريقٍ أشعله مجهولون في صرّاف آلي لفرع بنك الرياض الواقع في تقاطع بلدتي أم الحمام والملاحة بمحافظة القطيف. وذلك بعد أسبوع من حادث نفذ بأسلوب مماثل داخل غرفة جهاز صراف آلي فرع لبنك الجزيرة على شارع أحد في القطيف.

و‎أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه عند الواحدة والنصف من صباح السبت بلغت شرطة محافظة القطيف عن مباشرة الدفاع المدني إخماد حريق في جهاز الصرف الآلي لأحد البنوك الواقعة في بلدة أم الحمام بمحافظة القطيف أسفرت عنه تلفيات خارجية في الجهاز والممر المؤدي إليه.

وأضاف الرقيطي» تبيّن لدى المتخصصين في معاينة الحادث وجود مؤشرات تؤكد جنائية الحريق الذي نفذ بأسلوب مماثل للحوادث السابقة».

وأكد أن المتخصصين في الشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات اللازمة لهذه الجريمة والجرائم المماثلة للكشف عن دوافعها ومن يقف وراءها».

وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظ القطيف قد باشرت الحريق الذي شبَّ في ساعة مبكرة من صباح أمس.

يذكر أن حوادث حريق طالت بنوكاً ومكاتب لتحويل الأموال في المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينها حريق طال فرع بنك الجزيرة في شارع أحد، وآخر مكتب للتحويلات المالية بشارع الملك عبدالعزيز، وفرع مكتب تحويلات البنك الأهلي في حي مياس.

جرائم الحرائق في القطيف

* 17 ربيع الآخر 1438هـ: حرق مكتب للحوالات المالية في طريق الملك عبدالعزيز وآخر في حي مياس.

* 28 جمادى الأولى 1438هـ: حرق فرع لبنك الجزيرة في طريق أحد بالقطيف.

* 5 جمادى الآخرة 1438هـ: حرق فرع لبنك الرياض في أم الحمام.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٨) صفحة (٧) بتاريخ (٠٥-٠٣-٢٠١٧)