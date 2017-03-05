تنشيط الاتفاقية الثنائية بين المملكة وبروناي.. وتوافق إزاء قضايا المنطقة ومحاربة الإرهاب

اتفق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسلطان بروناي دار السلام، الحاج حسن البلقيه معز الدين والدولة، على تنشيط الاتقافية العامة الموقّعة بين البلدين.

في الوقت نفسه؛ تطلّعا إلى خروج اجتماع اللجنة السعودية- البروناوية المشتركة، المقرر عقده هذا العام، بنتائج تخدم اقتصاد البلدين.

وحول مستجدات الشرق الأوسط؛ أكدت القيادتان أهمية التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وحل سياسي للأزمة السورية، والمحافظة على وحدة اليمن ودعم سلطته الشرعية.

وأكدا، أيضاً، ضرورة نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب.

محادثات بناءة

وبحسب بيانٍ مشتركٍ صدر في عاصمة بروناي بندر سري بكاوان؛ عقد الملك سلمان والسلطان حسن البلقيه محادثات أخوية بنّاءة، أمس، تركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون بينهما في كافة المجالات، خاصةً مجال التعاون التجاري والاستثماري، بما في ذلك البحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة.

وأوضح البيان، الذي جاء في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى سلطنة بروناي دار السلام، أن القائدين اتفقا على تنشيط الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين، وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والشؤون الإسلامية.

وتشمل الاتفاقية العامة المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والفنية، والتعليمية، والثقافية، والشبابية، والرياضية.

وتطلّع القائدان، في ذات السياق، إلى خروج اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، المقرر عقده هذا العام، بنتائج تخدم الاقتصادين وتعزز التعاون بين القطاع الخاص فيهما.

وأتت زيارة خادم الحرمين بناءً على دعوةٍ من السلطان البلقيه.

وقال البيان المشترك إن هذه الزيارة المهمة والتاريخية تجسيدٌ لعلاقات الأخوة والصداقة المستمرة والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى تزامنها مع مرور 30 عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

القضايا الإقليمية والدولية

إلى ذلك؛ تبادل الملك سلمان والسلطان البلقيه الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها آخر المستجدات في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى تأكيدهما أهمية التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وفق مضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت القيادتان، في موضوعٍ آخر، أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254). ولفتتا، في الوقت نفسه، إلى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للنازحين واللاجئين السوريين.

وفي الموضوع اليمني؛ شددت القيادتان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره والحل السياسي لأزمته على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم (2216). وأكد الجانبان دعمهما السلطة الشرعية في اليمن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق اليمنية.

واتفقت القيادتان على تنسيق المواقف في منظمة التعاون الإسلامي والأجهزة المرتبطة بها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ومصلحة الأمة الإسلامية. وأكدتا، كذلك، ضرورة نبذ التطرف ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.

وعبّر الحاج حسن البلقيه عن خالص تقديره لخادم الحرمين الشريفين على قيامه بهذه الزيارة التاريخية، وقلّده وسام الأسرة المالكة لعرش بروناي أعلى وسام في السلطنة، مشيداً بالجهود التي يبذلها الملك سلمان وحكومة المملكة العربية السعودية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، ومنوهاً بما يلقاه حجاج بروناي دار السلام من عناية واهتمام.

وعبّر الملك سلمان، من جهته، عن شكره وتقديره لسلطان بروناي على ما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٨) صفحة (٣) بتاريخ (٠٥-٠٣-٢٠١٧)