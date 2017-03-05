حقق طلاب المعهد التقني السعودي لخدمات البترول المراكز الأولى في المسابقة الوطنية الثانية لمهارة اللحام، التي أقيمت في جدة، حيث فاز الطالب سالم ناصر سالم باوادي بالمركز الأول، وسجاد محمد شبر الجراش بالمركز الثاني، وحسين حسن عبدالعظيم البراهيم بالمركز الثالث.
وكرّم المدير التنفيذي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول المهندس عبدالله اليامي بحضور مدير التسويق وتطوير الأعمال فهد البراهيم الفائزين، وقال خلال حفل التكريم « إن الإنجاز دليل جديد على ما يتمتع به طلاب المعهد وخريجوه من خبرات عملية، اكتسبوها بجانب الخبرات النظرية».
وأضاف» إن إدارة المعهد فخورة بهذا الإنجاز الجديد، الذي يزيد من حجم المسؤولية الملقاة علينا، بأن نكون دائماً في المقدمة، ونحافظ على المستوى الذي وصلنا إليه، كما أننا نعد دائماً بتحقيق الأفضل، خاصة في المرحلة المقبلة، التي تحتاج منا إلى تكثيف الجهود، للتعاطي مع متطلبات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
المعهد التقني لخدمات البترول يحقق المراكز الأولى في «اللحام»
حقق طلاب المعهد التقني السعودي لخدمات البترول المراكز الأولى في المسابقة الوطنية الثانية لمهارة اللحام، التي أقيمت في جدة، حيث فاز الطالب سالم ناصر سالم باوادي بالمركز الأول، وسجاد محمد شبر الجراش بالمركز الثاني، وحسين حسن عبدالعظيم البراهيم بالمركز الثالث.
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