علي الزامل
كيف نتحصن من الدعششة؟!
من العبث الاعتقاد بالمطلق أن أيقونة الانسياق لـ (داعش) ووصيفاتها سببه التطرف الديني أو التعصب العقدي أو الفقر المدقع أو التوق إلى الشهرة بل حتى الانحراف بتضاعيفه (نتيجةً وليس سبباً) وإلا لما رأينا من جملة الدواعش زنادقة ملحدين وفاسقين وأثرياء ومشاهير الفن والرياضة وربما أدباء ومفكرين وساسة وأطباء ومن مختلف أصقاع العالم فضلا عن تباين اللغات والمعتقدات والثقافات والأعراق والملل وهذا يؤكد من جديد فراديتهم فهم أشبه بفسيفساء.
ترى ما الهدف؟ وما الأسباب التي جرتهم وألفتهم للارتهان العدمي (الطوعي) لمآلات يعلمون سلفا أنها نهايتهم وفناؤهم المحتم؟ لا شك (النقم) الذي يحفز للانتقام في حال اشتدت وطأته وتسنى من يؤججه ويغوله! ومرده بإيجاز.. النقمة من الذات ومقتها وبكلمة أوضح التمرد والانقلاب على الذات إما لتكرار الفشل والإخفاقات بتنويعاتها وأشكالها أو عذاب وتأنيب الضمير لفعل شائن لا يقوى الفكاك منه، ثانيهما: بؤس وصراع شديدان لعدم استطاعة رفع ظلم أو تنكيل أوقع ضرراً بمقربين كأن يرى والده يُعنف والدته.. الجدير بالذكر أن هذه التداعيات قد لا يستشعر بها الفرد بوصفها مترسبة في العقل الباطن (اللاشعور)، رب قائل هذه العوامل ليست بالضرورة تؤول للانضواء لداعش.. السؤال وجيه في حال نجهل حذاقة و(شيطنة) قيادي داعش وفي طرائق استمالة واستقطاب هؤلاء الناقمين على أنفسهم وإقناعهم بأسلوب سرمدي جهنمي بتخليصهم من عذاباتهم وعتقهم من (نقمتهم) التي تكمن بتلقيمهم جرعة سحرية تذكي توهمهم بالخلاص مما يؤرقهم.. بمقتضاه محتم علينا الالتفات ملياً لأبنائنا خصوصا الأطفال والمراهقين وأن نكون لهم عوناً وسنداً وأماناً ونكرس جل وقتنا للاهتمام بهم ومشاركتهم هواجسهم وهمومهم عوضاً عن أن نثقلهم بهمومنا ومنغصاتنا.
بقي التنويه: بذور (النقمة) تنبت أول ما تنبت في الأسرة إما عن طريق تعبئتهم بمشكلات وضغوط لا قبل لهم بها أو لعدم انتشالهم من إخفاقات محدقة.
أسعد الله صباحك أخي علي الزامل …. الدعششه تعني دولة العراق والشام ولا تخصنا وأما الدولة الاسلاميه “isis ” هذا الاسم الغربي لفكرة داعش والهدف منها جذب أبناء المهاجرين
المسلمين باثارتهم بالظلم الذي يحدث للمسلمين في العراق وسوريا من الصفويين والعلويين ومن يدعمهم ؟!!!… ومن ثم منعهم من دخول بلدانهم التي ولدوا فيها …أما المغرر بهم من الدول العربيه فأنهم يلقون رعاية خبيثه من إيران وادواتها لجذبهم بحجة إنقاذ إخوانهم المسلمين
من ظلم الفرس في العراق وسوريا ؟!!… وهذا لخلق تبرير لضرب سنة العراق وسوريا بحجة أنها حاضنة لهم ؟!!…ومن ثم القيام بالاجرام الذي يشاهد في سوريا والعراق …
وللقضاء على داعش ببساطه هو تحجيم دور إيران الشرير وإنهاء حكم الاقليه العلويه والمليشيات الفارسيه الموجودة في العراق وسوريا ولبنان واليمن …وتنتهي فورا خديعة داعش واصطيادها لأبناء أهل السنه من جميع البلدان لحرقهم في مكان واحد ؟!!!….
وبهذا المفهوم تكون داعش اداة فارسيه مجرمه تدار من مخابراتها ومن عملائها ؟! …
ولذا يجب توضيح ذلك لابناءنا لابعادهم عن المصيده الجهنميه لابناء العرب والمسلمين ….تحياتي لك أخي علي الزامل …
” بقي التنويه: بذور (النقمة) ”
طيب سيدي هؤلا ء السعوديون الذين تم فصلهم بعشرات الالاف من اعمالهم كيف سيشعرون وهم يرون عشرات الالاف من الاجانب يتم استقدامهم كل يوم ليحلوا محلهم ؟……ابتسم
الدواعش يعزفون على وتر الكمال ومشائخنا يعزفون على وتر الخطايا والمغريات والهلاك في هذا العصر وصعوبة النجاة من هذه المهلكات إلا كالقابض على جمرة…من هنا بدأ الهروب من هذا الواقع الأليم المحبط إلى ذلك العالم الكامل الملئ بالوعود والآمال..
” بقي التنويه: بذور ( النقمة ) ”
اعمل بجد ولا تخاف واقول للأخ الثقفي اي شركة يكون هدفها الربح وليس الخساره ومن اي حق شركة ان تطور نفسها وايضا موظفينها العامل الأساس ليس السعودي او الأجنبي العامل الأساس قدرتك علي العمل والتطوير وليس محل سرك مثل بعض ربعنا اذ مسك الوظيفه همه الراتب وبس ام تطوير والابداع فليس من قواميسهم
وان معك كاتبي العزيز الأسرة ثم الاسره ثم الاسرة الآي مجتمع متعافي سليم متطور ناجح ومنتج بعيد عن الزلات والنعرات والارهاب بتضاعيفه الاسره هي الحصن الحصين لاي مجتمع
اذا ما عندك أسرة سليم معناها ما عندك مجتمع سليم
” بقي التنويه: بذور (النقمة) ”
يقول المثل (اسئل مجرب ولا تسأل طبيب) ؛ بذور الدعشنه والتطرف هي تلك الرسائل الضمنية التي يتم تلقينها للطلاب في المدارس من قبل مدرسي الفيزياء “مثلا” من يظهر منهم بهيئة التقى والتدين والغيرة على الامة فيبتدء حصته بلفته تاريخية عن الفتوحات الاسلامية والعمليات الفدائية حتى وان تبقت دقائق يمكن عدها على الاصابع يرى بأنها كافيه وزيادة لشرح نظرية ارخميدس ذلك الوثني اليوناني الذي لن تفيد علومه الامه بشيئ؛ وأما محاصيل هذه البذوز فيتم حصدها وتسويقها من خلال ما تسمى بالمكتبات والحلقات والمراكز الصيفية التي يتم من خلالها اجراء التصفية النهائية لمن سيحضى بفرصة الانضمام ل”قوافل الشهداء” و”حي على الجهاد” و “طال ليل الأنين”
حمانا الله واياكم من هذا التطرف.. امين
لا اله الا الله اللهم اجعل هذا البلد امنا ومن فيه وارحمنا يا ارحم الرحمين.
يجدر بنا القول الظروف شيء حتمي وواقعة على النفس لا مفر لكن اود الاشارة الا ان التربية منذ ريعان الطفولة والوازع الايماني المغروس منذ السنوات الاولى له دور فعال في حماية الفكر مع مروره بالعصف الحديث ومافيه من متغيرات وفتن وبين الحق والضلال. التربية التربية التربية.
سهام….
الاخت الكريمه سهام اتفق مع كلامك وهذا ديدن التجاره الربح …
لكن ما يخص المواطن السعودي هو الاستثناء لانه اصبح مظلوم في كل شيء…
فلو توقف الاستقدام وتم فصل موظف سعودي لضعف اداءه لاضطر صاحب العمل الى توظيف سعودي اخر محله….لكن لو استقدم صاحب العمل اجنبي واعطاه وظيفة المواطن بغض النظر عن كفاءة المواطن من عدمها لاصبح الامر ابعاد المواطن عن العمل في بلده واستبداله بالاجنبي وهذا يؤسس لمشكله كبيره تعرض الامن القومي للبلد لمخاطر جمه….المساءله ليست التمسك بالمواطن الموظف حتى ان لم يكن كفؤا…المساله هي هل سيجد الكفؤ مكانا ليعمل فيه ام يهاجر ام ماذا يفعل ؟……ابتسمي
هذا الفكر الضال دمر اطفال ونساء ودول والقادم اعظم
صدق كاتبنا الغالي لهم اساليب شيطانية لاجتذاب شبابنا نسال الله العفو والعافية