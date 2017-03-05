من العبث الاعتقاد بالمطلق أن أيقونة الانسياق لـ (داعش) ووصيفاتها سببه التطرف الديني أو التعصب العقدي أو الفقر المدقع أو التوق إلى الشهرة بل حتى الانحراف بتضاعيفه (نتيجةً وليس سبباً) وإلا لما رأينا من جملة الدواعش زنادقة ملحدين وفاسقين وأثرياء ومشاهير الفن والرياضة وربما أدباء ومفكرين وساسة وأطباء ومن مختلف أصقاع العالم فضلا عن تباين اللغات والمعتقدات والثقافات والأعراق والملل وهذا يؤكد من جديد فراديتهم فهم أشبه بفسيفساء.

ترى ما الهدف؟ وما الأسباب التي جرتهم وألفتهم للارتهان العدمي (الطوعي) لمآلات يعلمون سلفا أنها نهايتهم وفناؤهم المحتم؟ لا شك (النقم) الذي يحفز للانتقام في حال اشتدت وطأته وتسنى من يؤججه ويغوله! ومرده بإيجاز.. النقمة من الذات ومقتها وبكلمة أوضح التمرد والانقلاب على الذات إما لتكرار الفشل والإخفاقات بتنويعاتها وأشكالها أو عذاب وتأنيب الضمير لفعل شائن لا يقوى الفكاك منه، ثانيهما: بؤس وصراع شديدان لعدم استطاعة رفع ظلم أو تنكيل أوقع ضرراً بمقربين كأن يرى والده يُعنف والدته.. الجدير بالذكر أن هذه التداعيات قد لا يستشعر بها الفرد بوصفها مترسبة في العقل الباطن (اللاشعور)، رب قائل هذه العوامل ليست بالضرورة تؤول للانضواء لداعش.. السؤال وجيه في حال نجهل حذاقة و(شيطنة) قيادي داعش وفي طرائق استمالة واستقطاب هؤلاء الناقمين على أنفسهم وإقناعهم بأسلوب سرمدي جهنمي بتخليصهم من عذاباتهم وعتقهم من (نقمتهم) التي تكمن بتلقيمهم جرعة سحرية تذكي توهمهم بالخلاص مما يؤرقهم.. بمقتضاه محتم علينا الالتفات ملياً لأبنائنا خصوصا الأطفال والمراهقين وأن نكون لهم عوناً وسنداً وأماناً ونكرس جل وقتنا للاهتمام بهم ومشاركتهم هواجسهم وهمومهم عوضاً عن أن نثقلهم بهمومنا ومنغصاتنا.

بقي التنويه: بذور (النقمة) تنبت أول ما تنبت في الأسرة إما عن طريق تعبئتهم بمشكلات وضغوط لا قبل لهم بها أو لعدم انتشالهم من إخفاقات محدقة.