«الشرقية»: قادة الميدان في «التقني» يعتمدون مؤشرات قياس الأداء للعملية التدريبية

أوصى المشاركون في ختام لقاء القيادات الميدانية للتدريب التقني والمهني بمناطق المملكة والمنعقد بالمنطقة الشرقية بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالدمام أمس الأول، باعتماد مؤشرات قياس الأداء لعناصر العملية التدريبية، وذلك من المتدربين والمدربين والبيئة التدريبية ومراجعة وتطوير أداء أعمال التوجيه والإرشاد بكل وحدة تدريبية، وتفعيل الزيارات الميدانية لقيادات الوحدات لكافة المعامل والورش التدريبية في كافة الأقسام وترشيد الإنفاق لجميع الجوانب المالية والاستثمار الأمثل للموارد البشرية في الوحدات التدريبية، ووضع آلية يتم من خلالها انضباطية حضور المتدربين خصوصا في الأسبوع الأول والأخير من الفصل التدريبي.

وكانت جلسات اللقاء قد ناقشت عدة مواضيع لضمان سير العملية التدريبية وجودة مخرجات التدريب التقني في يومها الأخير على ثلاث منصات حيث ناقش مديرو الإدارات العامة للتدريب التقني بمناطق المملكة مواضيع الهيكل التنظيمي للإدارات العامة وإعادة الهيكلة بما يتوافق مع إدارات الوحدات التدريبية، كما تمت مناقشة دور الإدارات خلال المرحلة المقبلة واعتماد صلاحيات ومهام جديدة لتلك الإدارات، وتفعيل المجالس الاستشارية، كما ناقش عمداء الكليات التقنية مستجدات سير العملية التدريبية وتطوير مؤشرات الأداء بالوحدة التدريبية والعناصر التدريبية من المدرب والمتدرب والبيئة وكما ناقش الهيكل التنظيمي للكليات وتشكيل لجنة من بعض عمداء الكليات وديوان المؤسسة لمراجعة الهيكل التنظيمي للكليات التقنية، وتطوير برامج التدريب التعاوني بالكليات التقنية مع القطاع الحكومي والخاص بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، كما تم مناقشة برامج التوجيه والإرشاد وأهمية التغيير وتفعيل دور التوجيه بكافة الوحدات التدريبية ووضع آلية لتنظيم التوجيه والإرشاد مع الميدان بمتابعة مدير أو عميد الوحدة، بالإضافة إلى تطوير القيادات الميدانية من خلال الدورات والحلقات التطبيقية داخليا وخارجيا وتبادل الخبرات بين القيادات وتفعيل التقنية الحديثة في عمليات التواصل.

كما ناقش مديرو المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية والتدريب العسكري ودور المعاهد الصناعية تجاه معاهد السجون والعوائق والعمل مع تذليلها مع المسؤولين في قطاع السجون، ودور برامج التوجيه والإرشاد وتطويرها والتواصل مع إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما تمت مناقشة التكليف الجزئي للمدربين المكلفين بالأعمال الإدارية والمساندة وإعادة التوزان ووضع آلية لتقويم الأداء الوظيفي لعضو هيئة التدريب المكلف جزئيا، وجودة مخرجات التدريب التقني مع قطاع الأعمال لتتوافق مع مستجدات ومتطلبات سوق العمل.

يذكر أن لقاء القيادات الميدانية بالمؤسسة كان برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد واستمر لمدة يومين وناقش عديدا من المواضيع التي تهم سير العملية التدريبية والعمل على استعراض الخطة الإستراتيجية للمؤسسة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٨) صفحة (٧) بتاريخ (٠٥-٠٣-٢٠١٧)