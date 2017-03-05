نائب الملك يرعى الأربعاء ختام «وطن 87»

يرعى نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية “وطن 87”.

وأكد قائد قوات الطوارئ الخاصة، الفريق ركن خالد بن قرار الحربي، سير جميع الترتيبات الخاصة بختام التمرين التعبوي وفق ما خُطِّط له مسبقاً، مثمناً جهود القائمين على فعاليات التمرين من قادة وضباط ولجان مشارِكة.

في سياقٍ آخر؛ أصدر نائب الملك توجيهاتٍ بتكريم مواطنٍ ساهم في إحباط محاولة تهريب 1.705.260 قرص إمفيتامين.

ويأتي التكريم تقديراً من الأمير محمد بن نايف للمواطن لحسِّه الأمني واستشعاره مسؤوليته ومبادرته بإبلاغ الجهات الأمنية، ما ساهم في إحباط محاولة تهريب المواد المخدرة.

يرعى فعاليات المؤتمر الدولي للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية

نائب الملك يوجّه بتكريم مواطن أسهم في إحباط تهريب 1.7 مليون قرص إمفيتامين

أصدر نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، توجيهاتٍ بتكريم مواطنٍ أسهم في إحباط محاولة تهريب 1.705.260 قرص إمفيتامين.

ويأتي التكريم تقديراً من نائب الملك للمواطن؛ لحسِّه الأمني واستشعاره مسؤوليته ومبادرته بإبلاغ الجهات الأمنية، ما أسهم في إحباط محاولة تهريب المواد المخدرة.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر الحربي، أهمية التعاون بين المواطنين ورجال الأمن في مواجهة كافة المخططات التي تستهدف أبناءنا بالمواد المخدرة.

في سياقٍ آخر؛ تنطلق اليوم الأحد فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، تحت رعاية نائب الملك، وهو الرئيس الفخري للجمعية السعودية للطب الشرعي.

وبالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية؛ تنظم الجمعية الفعاليات حتى الأربعاء في فندق «إنتركونتيننتال» في الرياض.

ورفع مدير عام الكلية، اللواء سعد بن عبدالله الخليوي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى نائب الملك على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر الدولي ودعمه غير المحدود له.

وشرح الخليوي أن أهداف المؤتمر هي رفع المستويين العلمي والفني للعاملين في مجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين المختصين في المجال من خلال تقديم الأوراق العلمية.

ومن بين الأهداف التعرف على آخر المستجدات العلمية والبحثية في المجال بالاشتراك مع الكفاءات والخبرات العالمية، وتشجيع البحث العلمي والبحوث المشتركة وتبادل نتائجها، فضلاً عن توثيق التعاون بين العاملين في مجال مكافحة الجريمة.

وسأل الخليوي الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه وولي ولي العهد.

بدوره؛ ثمّن رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي، الدكتور أحمد اليحيى، باسمه واسم الأطباء الشرعيين في المملكة رعاية نائب خادم الحرمين للمؤتمر، مبيّناً أن الجمعية، التي تحتضن كلية الملك فهد مقرها، تحظى بتوجيهات ودعم وإشراف مباشر من الأمير محمد بن نايف.

ويناقش المؤتمر عدداً من المواضيع تشمل الطب الشرعي، والطب الشرعي السريري، والسموم الشرعية، واستخدام الأشعة في مجال الطب الشرعي، ومسرح الحادث، والبصمات وتحقيق الشخصية، فضلاً عن البصمة الوراثية واستخداماتها في المجال الجنائي.

وتتطرق قائمة المواضيع إلى فحص المستندات، وفحص آثار الأسلحة والآلات، وإدارة الكوارث، وعلم الأسنان الشرعي، والأدلة الرقمية الجنائية.

وأكد اليحيى استهداف الجمعية، من خلال هذا المؤتمر، تفعيل الجانب البحثي من قِبَل الباحثين السعوديين في المواضيع المطروحة، واستقطاب الخبراء العالميين المتميزين في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

وأوضح: «المؤتمر سيناقش المستجدات العلمية في تلك المجالات وسيعقد الورش العلمية التدريبية، كما سيقيم معرضاً مصاحباً لعرض آخر المستجدات التي توصل إليها العلم في المواضيع المطروحة وذلك لتعزيز دور الجمعية العلمي في رفع مستوى العاملين في الطب الشرعي والأدلة الجنائية في المملكة؛ وليكون (المؤتمر) مكمّلاً للنجاحات السابقة التي حققها المؤتمر الأول للجمعية».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٨) صفحة (٤) بتاريخ (٠٥-٠٣-٢٠١٧)