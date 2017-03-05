الملك سلمان يدعم المصالح السعودية بـ 27 اتفاقية في أسبوع

وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى جزيرة بالي الإندونيسية لقضاء إجازة تستمر حتى الأربعاء المقبل، بعد زياراتٍ رسميةٍ لـ 3 دول آسيوية هي ماليزيا وإندونيسيا وبروناي دار السلام، شهدت لقاءاتٍ عدّة ومباحثاتٍ وتوقيع اتفاقياتٍ في مختلف المجالات. وزار الملك سلمان سلطنة بروناي دار السلام أمس، وعقد جلسة مباحثات رسمية مع السلطان حسن البلقيه. واتفق الزعيمان على تنشيط الاتقافية العامة الموقّعة بين بلديهما وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والشؤون الإسلامية.

وكانت الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين بدأت الأحد الماضي في ماليزيا، حيث شهدت توقيع 4 مذكرات تفاهم حكومية و7 مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص في البلدين باستثمارات في المملكة تتجاوز قيمتها 8 مليارات ريال، فضلاً عن اتفاقية بين شركتي “أرامكو” و»بتروناس». وكانت إندونيسيا محطةً ثانيةً، وشهدت توقيع 11 اتفاقاً بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات، و5 مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة بين القطاع الخاص في البلدين للاستثمار في المملكة بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار ريال. إلى ذلك؛ تشمل الجولة الآسيوية للملك دول اليابان والصين والمالديف.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٨) صفحة (١) بتاريخ (٠٥-٠٣-٢٠١٧)