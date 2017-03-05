سماء غائمة وفرصة لتكون السحب الممطرة على شرق ووسط المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على جنوب منطقة الرياض تمتد الى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للملكة، وسماء غائمة الى غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة عليها.
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