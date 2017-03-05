عبدالحسين عبدالرضا يحصل على جائزة الحبتور للانجاز

بودي: برامج وزارة الإسكان والبنوك ستنعش القطاع العقاري
مداولات
أين موقعنا من التعليم في العالم
الشمري لـ الشرق: 5 مهرجانات تـنعش «الجبيل الصناعية»…
متابعات – الشرق أونلاين
متابعات – الشرق أونلاين
يغادر الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا الكويت مساء غد الاثنين إلى دبي لتسلم جائزة خلف أحمد الحبتور للانجاز عن مجمل أعماله الفنية.
وسيقام الحفل مساء الثلاثاء بفندق سانت ريجيس في دبي، بحضور حشد من الفنانيين والإعلاميين العرب .
الاسم
الايميللن ينشر
الموقع
Comment
بعد مصرف الجزيرة .. إحراق بنك الرياض
أمير الشرقية يشرِّف حفل زواج الفراج
صالح خليفة لـ الشرق: الاتفاق يحتاج إلى وقفة الجميع
«حامل اللقب» ينزف.. وكلاسيكو ثأري يحدِّد مسار الدوري
الشمري لـ الشرق: 5 مهرجانات تـنعش «الجبيل الصناعية» ترفيهياً
بودي: برامج وزارة الإسكان والبنوك ستنعش القطاع العقاري
الاتحاد والهلال.. كلاسيكو يحدد مسار الدوري
الملك سلمان يدعم المصالح السعودية بـ 27 اتفاقية في أسبوع
«العمل والتنمية الاجتماعية»: نظامٌ لمنع تشغيل المرأة إلى وقت…
تنشيط الاتفاقية الثنائية بين المملكة وبروناي.. وتوافق إزاء قضايا…
عبدالرحمن الواصل
خَوَاطِرُ إِيْمَانِيَّةٌ حَوْلَ الْحَيَاةِ فِي الأَجْرَامِ…
كاريكاتير
ناصر الخضر
الشركات «المتوسطة والصغيرة» رافداً للاقتصاد الوطني
حسن مشهور
المملكة صدق السياسة ونبل التعاطي
صحيفة الشرق - العدد 1918 - نسخة الرياض
الأسبرين يقلل الإصابة بسرطان بروستاتا قاتل
البحرين تكشف عن تنظيم إرهابي يضم أكثر من 54 شخصاً
Profile