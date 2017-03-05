عبدالحسين عبدالرضا يحصل على جائزة الحبتور للانجاز

يغادر الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا الكويت مساء غد الاثنين إلى دبي لتسلم جائزة خلف أحمد الحبتور للانجاز عن مجمل أعماله الفنية.

وسيقام الحفل مساء الثلاثاء بفندق سانت ريجيس في دبي، بحضور حشد من الفنانيين والإعلاميين العرب .