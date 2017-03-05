استدعاء أجهزة لاب توب HP

استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1000 لاب توب ” HP – ProBook 450 G0 “؛ وذلك لاحتمالية ارتفاع حرارة البطارية؛ ما قد يؤدي إلى نشوب حريق.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أصحاب الأجهزة المشمولة التحقق من الرقم التسلسلي للبطارية من خلال الرابط

(https://h30686.www3.hp.com/?lang=ar-sa)، وإزالة البطارية فورًا وتشغيل الجهاز بالقابس الكهربائي فقط.

ودعت الوزارة أصحاب الأجهزة المذكورة إلى التواصل مع شركة HP على الرقم 8008110422 لاستبدال البطارية المشمولة مجانًا.