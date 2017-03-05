فيلم رحلة استكشاف يُعرض في أمسية سينمائية بمكتبة الملك عبدالعزيز

تختم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمدينة الرياض، نشاط “أمسيات سينمائية” للموسم الثقافي لهذا العام بفيلم ” رحلة اكتشاف” للمخرج والمنتج السينمائي السعودي فهمي فرحات مساء الأربعاء في فرع المكتبة بخريص وتدير نقاش الفيلم المخرجة والسيناريست السعودية هناء العمير.

نال الفيلم جائزة أفضل فيلم وثائقي في مسابقة الأفلام القصيرة التي أقامها مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض مؤخراً، و يروي ملامح من رحلة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الفضاءضمن فريق المركبة ديسكفري في العام 1985م.

ومن الجدير بالذكر أن فرحات بدأ حياته في مجال التمثيل وهو في الخامسة عشر، ويحمل شهادة البكالوريوس في الإنتاج السينمائي من جامعة كاليفورنيا عام 2006م وشارك في أكثر من خمسين عملا كمنتج ومخرج ومساعد مخرجمنها أفلام روائية مثل ” أمريكا شرق” و “ثري فيلز” فيلم عربي أمريكي طويل.

هذا وأفادت إدارة المكتبات النسائية أن نشاط “أمسيات سينمائية” قدم عروضاً لأفلام قصيرة ووثائقية، تمنح المشاهِدة فرصة الاطلاع على مواد مرئية عميقة وذات مستوى رفيع من اختيار جهات ثقافية متخصصة، مع فتح باب للنقاش والتحليل من قبل اختصاصيات في المجال.

يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، تخدم مدينة الرياض، من خلال فرعين: فرع الخدمات وقاعات الاطلاع في خريص وفرع في المربع، كما تقدم أنشطة إثرائية وتثقيفية تتجدد سنوياً بمواضيع متنوعة وأفكار جديدة، حرصت المكتبة من خلالها على إهداء الأسرة السعودية تجربة ثقافية كاملة قريبة من اهتماماتها ونابعة من بيئتها كملتقى كتاب الشهر، الصالون الثقافي، ملتقى الشابات، إصدار جديد، وباقة متنوعة من الندوات، المحاضرات، الدورات وورش العمل.